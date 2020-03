El Real Murcia vuelve a fracasar ante un rival en descenso

Tenía la oportunidad el Real Murcia una buena ocasión para ascender un peldaño más en su camino hacia los 45 puntos, pero como siempre, cuando tocaba un rival de la zona de abajo, los granas volvieron a fallar. En una primera parte se condenaron los murcianistas. Un gol de Espinar fue suficiente para el Mérida, un equipo hundido en la clasificación y que gana un poco de esperanza gracias a la victoria frente a los murcianistas. Y es que los de Adrián Hernández lo hicieron una vez más. Completaron una mala primera parte, renunciaron a atacar y apenas tuvieron un par de ocasiones en la segunda parte ya con Víctor Curto y Alberto Toril sobre el campo. En el Romano se demostró que lejos de Nueva Condomina y en choques ante rivales de abajo, el Real Murcia no es capaz de dar un golpe sobre la mesa.

Volvió el Real Murcia a las andadas en la primera parte. Con muy poco, el Mérida se marchó al descanso con ventaja en el marcador. No es que los locales tuvieran grandes ocasiones, pero por insistentes tuvieron premio. Fue una gran jugada por la banda de Pino. Como siempre, Iván Pérez no fue capaz de contener a su marca, y el balón llegó al área para que Gaspar peinara al segundo palo donde esperaba un Espinar que no falló a la hora de batir a Tanis Marcellán.

El 1-0 del Mérida fue la jugada más destacada de los primeros cuarenta y cinco minutos. Por parte del Real Murcia poco o nada. Ni una ocasión clara tuvieron los de Adrián Hernández. Chumbi sigue en plena desconexión, pero es que sus compañeros del centro del campo tampoco ayudan. Cedieron los visitantes el balón, intentando jugar a la contra como en otras ocasiones, sin embargo el plan inicial no dio resultado. Cuando recuperaban el esférico no estaban finos los murcianos, que perdían rápidamente la pelota.

No fue una buena primera parte. El Mérida, herido en la clasificación, intentó reengancharse como fuera, saliendo muy activo en los minutos iniciales. Con Chirri Monje intentando hacer daño por la banda de Álvaro Rodríguez, el Real Murcia iba a remolque en el comienzo del partido. Solo había transcurrido un minuto cuando el Mérida ya pudo ponerse por delante en el marcador. Un balón filtrado por Monje, dejaba a Pino en una situación inmejorable. No cantaron gol los locales gracias a la intervención de Tanis Marcellán.

Fue el Real Murcia el siguiente en intentarlo. El único acercamiento llegó en el minuto 4. Una falta lejana lanzada por Armando, acababa con dificultades para un Javi Sánchez que no conseguía blocar. El rechace acababa en las botas de Juanma Bravo, quien no supo hacer daño a los locales.

Siguió tirando Chirri Monje de su equipo, poniendo en aprietos a un Álvaro Rodríguez que pedía auxilio a Josema. Pese a la ayuda en el centro del campo de Armando a Víctor Meseguer y Juanma, el Murcia apenas era capaz de retener el balón. Sin embargo, cada minuto que pasaba, el partido se igualaba y el aburrimiento era el gran protagonista.

Parecía que no se movería fácil el marcador. Que la primera parte se acabaría sin nada destacable. Pero a la media hora, los granas se llevaban un susto merecido. Su falta de intensidad y su incapacidad para generar juego y mirar arriba dieron vida al Mérida. La jugada de Pino y Gaspar fue aprovechada por Espinar para poner en ventaja a los locales y obligar a los granas a remangarse para sacar algo positivo del Romano.

A la vuelta del vestuario no tardó en reaccionar Adrián Hernández. Al Real Murcia seguian sin salirle las cosas, pese a que Meseguer empezaba a entrar en contacto con el balón y los granas lo agradecían. El primero en marcharse del terreno de juego fue Chumbi. El elegido para intentar revertir la situación era un Víctor Curto que ya ha salvado a los murcianistas en muchos partidos de este tipo. El catalán, que tenía sus primeros minutos tras superar una lesión que le ha tenido fuera un mes, saltaba con el objetivo de volver a ser protagonista.

Seguía el Real Murcia sin pisar área, y Adrián Hernández volvió a dar otro toque a su ataque. Alberto Toril saltaba al terreno de juego en el minuto 75. Y estuvo el mallorquín cerca de repetir lo de hace una semana ante el UCAM en Nueva Condomina, donde a los cuatro minutos de estar en el campo ya había marcado. Hoy lo ha evitado Javi Sánchez. En una buena combinación de los granas, que por una vez tuvieron paciencia, el balón llegaba a Álvaro Rodríguez. El centro desde la derecha fue rematado con una media chilena espectacular por Toril, pero el meta local reaccionó a la perfección para evitar el gol del empate.

Arrinconó el Real Murcia al Mérida en los últimos minutos, pero las ocasiones no llegaron y el Mérida fue salvando obstáculos hasta quedarse con los tres puntos y condenar a un equipo grana que una vez más fracasó ante un equipo de la zona de descenso.