Duelo trascendental por el liderato

El conjunto andaluz solo ha perdido un partido lejos de su estadio en toda la temporada.

El partido de la jornada. El líder, contra el segundo del grupo. Llegó la hora de que el Cartagena afronte uno de los partidos más importantes de lo que resta de liga. El final del campeonato aún queda lejos, pero este partido entre el Marbella y el FC Cartagena (domingo, 18.00, Fotters) promete marcar el devenir de ambos conjuntos para bien o para mal. El liderato que perdieron hace semanas está a tan solo tres puntos de distancia y lo deben recuperar venciendo al líder.

El Marbella de Best of You será el rival al que tendrá que hacerle frente el Cartagena. El conjunto marbellí es uno de los equipos más poderosos ya no del grupo, sino de la categoría. Precisamente por quienes lo rigen: Best of You es una agencia de representación cuyo director futbolístico es el exfutbolista merengue Miguel Pardeza. Cuenta con sede y capital chino de la mano de Zhao Zheng, el máximo responsable de la agencia. Tiene en sus agendas a futbolistas de la talla de Karim Benzema, Casemiro, Sergio Canales o Álvaro Odriozola.

Otro de los representados es Esteban Granero, quien se desvinculó del Espanyol en el mercado de invierno y acabó firmando por el Marbella. Fue uno de los bombazos del mercado invernal. Un futbolista de Primera División acabase en un equipo de Segunda B, pero no era un equipo cualquiera sino el equipo que comanda su agencia de representación. Juanmi Callejón fue otro de los fichajes estrella del Marbella en este mercado de invierno. El hermano del exmadridista José Callejón fichó por el Marbella tras terminar su vinculación el Bolívar boliviano, donde casi es considerado un referente. Dos incorporaciones de mucho peso para el Marbella que llevan la firma Best of You.

Plantilla de muchos quilates

El grupo empresarial llegó a mediados de la pasada temporada y empezó a poner los cimientos de lo que es hoy en día. Llegó David Cubillo para sustituir a Fernando Estévez en el banquillo. El madrileño apenas tenía experiencia en Segunda B, tan solo cuando comandó al madrileño CD Puerta Bonita en la temporada 13/14. Acabó descendiendo. Tras unos años, ha vuelto a entrenar en la categoría de bronce con resultados extraordinarios. Salvó al Marbella, lo metió en Copa del Rey, y este año está volviendo a hacer del Marbella un hueso duro para los equipos que luchan por el liderato. Especialmente, con el Cartagena, con el que tiene una pugna que parece que será cosa de dos, aunque queden muchas jornadas.

Gran parte del mérito de la posición que ostenta actualmente el Marbella es por el talento de sus jugadores. Cubillo tiene a su disposición una de las mejores plantillas del grupo. Empezando por la portería, Wilfred es el dueño del arco marbellí desde hace tres años y con muy buenos resultados: actualmente es de los porteros menos goleados del grupo con tan solo 17 goles encajados. En la defensa, el exmurcianista Dani Pérez y Lolo Pavón cuentan mucho para el entrenador madrileño. Es una defensa con garantías, aunque con una salida de balón lenta.

No obstante, el talento del Marbella reside del centro del campo hacia arriba: Samu Delgado, Elías, Paulo Vítor, Elitim, Granero o Callejón. Piezas importantes en el centro del campo, bien por su talento o por la importancia que tienen para el equipo. Arriba, Manel Martínez, ex del Murcia y el tercer máximo goleador del grupo con 9 tantos.

En Cartagena se palpa un ambiente de partido grande. La Federación de Peñas está preparando una grada de animación en la esquina de lateral alto con fondo sur para darle ese aliento que necesita el Cartagena en este partido. Alrededor de 200 personas serán las que estén presentes en esa grada. Si tiene buena aceptación, la iniciativa perdurará en el tiempo, y lo deseable será que todo ese ambiente se vaya contagiando a todo el público en el Cartagonova.

En el plano deportivo, los albinegros saben que se juega un partido importante. El Cartagena llega a este encuentro segundo, con 50 puntos en su casillero y con las expectativas de tener tres más cuando acabe el partido frente al Marbella. Para este encuentro el conjunto de Borja Jiménez llega con varias bajas, especialmente sensibles en defensa donde no podrá contar con Andújar por sanción, ni con Carlos David que se está recuperando. Johannesson es una incógnita, y Ayala también ha tenido molestias físicas, pero está forzando para poder ayudar al equipo, según las palabras de Borja Jiménez. William podría estar disponible para el domingo.

Pese a las bajas, los que salgan lo dejarán todo por hacer que los tres puntos se queden en el Cartagonova. Si hay victoria, habrá liderato. Partido apasionante el que nos espera hoy en el Cartagonova a las seis de la tarde.