A dar otro salto adelante

El delantero Víctor Curto, preparado para volver a tener minutos.

Considera Adrián Hernández que sus jugadores todavía guardan más sorpresas en su interior. Habla el técnico del Real Murcia de seguir viendo cómo su plantilla evoluciona. Y hoy, en el estadio Romano, los granas tendrán una oportunidad perfecta para demostrar que son más fuertes mentalmente y que no se desconectan en los partidos con poco glamour.

Llega el Real Murcia impulsado por la clara victoria frente al UCAM. Con 36 puntos, la permanencia cada vez está más cerca. Hoy, ante un Mérida herido, pueden dar los granas otro paso al frente, acelerando para lograr el objetivo y permitiéndose luchar por otras metas. Parece fácil. Es el rival perfecto para encadenar otro triunfo, pero ya han demostrado los de Adrián Hernández que son expertos en fracasar cuando menos se espera.

Tendrán hoy que superar ese obstáculo mental, y hacerlo a domicilio, donde los números tampoco acompañan. En el Romano espera un Mérida que estrena entrenador. No están disfrutando los emeritenses de la temporada que están de vuelta a la Segunda B. Ocupan el puesto 19 con 23 puntos. La permanencia está cara. A seis puntos de la salvación y a cinco del play out.

Es un rival herido, que no puede seguir desperdiciando balas. Por ello el Real Murcia no podrá relajarse. Ya saben los granas que cuando juegan sin meter la quinta marcha, las posibilidades de derrota son más probables que nunca.

Están avisados los murcianistas. Por eso hoy no valen despistes. Recupera Adrián Hernández a todos sus efectivos en ataque. Alberto Toril, que ante el UCAM ya disputó unos minutos y marcó el segundo tanto, podría ser la novedas en el once. Por su parte, Víctor Curto dispondrá de minutos después de cuatro jornadas sin jugar por lesión. Los que siguen en la enfermería son Peque y Marcos Legaz.

Será en defensa donde Adrián Hernández tendrá que hacer un cambio obligado. Edu Luna es baja por sanción. Si el técnico grana decide mantener la línea de cinco, será Juanra el que ocupe el lugar del zaguero de Puente Tocinos.

Habrá que esperar a ver si el entrenador murcianista mantiene la confianza en Pedrosa. El canterano, titular hace una semana por las lesiones, no desentonó, por lo que podría ser premiado con más minutos. De momento, repite en la convocatoria. También viaja a Mérida Dorrio. Aunque hablaba Adrián Hernández de que el vasco no había podido entrenar en toda la semana por unas molestias, finalmente estará en el Romano. Deberá decidir ahora el preparador murciano si es titular o si espera en el banquillo.

El Mérida afronta este partido con mucha necesidad. Con entrenador nuevo tras la destitución de Merino, intentarán los emeritenses volver a ganar después de más de un mes. Su último triunfo es del pasado 15 de enero, cuando se impusieron en el campo del Don Benito. Como locales no logran los tres puntos desde el 17 de noviembre. Aquel día golearon al Algeciras (4-2). Los emeritenses, además, son de los equipos más goleados del Grupo IV. Han encajado 35 goles. Solo el Villarrobledo y el Algeciras tienen peores números.

El nuevo técnico emeritense no ha querido dar pistas de cómo será su equipo. Más allá de que no quiere que se parezca en nada al de Villarrubia de la jornada pasada. Barrero no ha querido adelantar ni un ápice cuál será su primer once ni la disposición de éste. Cuenta con las bajas de Gonzalo Poley y de Javi Chino, ambos lesionados, pero recupera a Iosu Villar y a Emilio Cubo. Así pues, parece que lo único seguro es que Javi Sánchez será el portero. A partir de ahí puede haber variaciones prácticamente en todas las posiciones. En este sentido, la principal duda táctica es si saldrá con dos delanteros o con uno, y a nivel individual, cuál será el rol de Gaspar, desaparecido en las últimas alineaciones.

Más allá de las cuestiones técnicas y tácticas, el propio entrenador reconocía que «ha habido un porcentaje importante de trabajo psicológico, porque hay que volver a generar confianza y eso se consigue con resultados».