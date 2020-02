Víctor Curto ya está listo para volver al Real Murcia

Comenzó Víctor Curto el 2020 en plena forma. Después de muchos problemas físicos, el delantero catalán se sentía importante para el Real Murcia. Sus goles ante el Cádiz, el Algeciras y el Córdoba permitían a los granas conseguir su mejor racha de la temporada. Pero en el momento en el que el '10' lideraba la clasificación de pichichi de los murcianistas, una lesión volvía a frenar su progresión. Tres encuentros se perdía Curto, tres choques que acabaron sin victoria para los suyos.

Volvía a la convocatoria el pasado domingo frente al UCAM, pero se quedó en el banquillo los noventa minutos. No necesitó Adrián Hernández forzar el regreso del delantero. Sí jugó en el amistoso que el miércoles disputaba el Real Murcia ante el Dalian de Rafa Benítez. Víctor Curto, que lleva dos semanas más o menos entrenando con normalidad, completaba 45 minutos, por lo que el catalán repetirá convocatoria este fin de semana. Salvo sorpresa o problema de última hora, estará en la lista de 18 futbolistas que viajen a Mérida para jugar mañana domingo.

Con Curto, Adrián Hernández ya dispone de todos sus delanteros después de unas semanas en las que a los problemas físicos del catalán se han unido los de Alberto Toril. El mallorquín apenas se perdió un choque -Villarrubia- y ya disfrutó de unos minutos ante el UCAM Murcia, marcando un gol. La duda ahora es si ante el Mérida el técnico grana apostará por poner de inicio a Curto o si preferirá dejarlo en el banquillo, para en la segunda parte darle unos minutos y no forzar el regreso de un jugador que tiene que ir poco a poco dadas sus últimas lesiones. Y es que el pichichi grana solo ha podido disputar 606 minutos en Liga.

Pese a su poca participación, el delantero es el más resolutivo para el Real Murcia. Lleva cinco goles y es el jugador más realizador de la plantilla. El que viene apretando fuerte es Alberto Toril. El mallorquín, que acumula 1.042 minutos en Liga, conseguía en el derbi ante el UCAM su cuarto gol del curso.

Con Curto y Toril ya con el grupo, el que podría volver a perder la titularidad es Chumbi. El aguileño, que comenzó el año con unos problemas físicos y que posteriormente fue relegado al banquillo por decisión técnica, recuperaba el sitio por las bajas, sin embargo no ha sido importante para los granas. Cada vez menos participativo, el '9' no está siendo todo lo determinante que se esperaba de él. Pese a ser el atacante con más minutos de la plantilla, solo ha marcado cuatro goles en liga. No anota desde el 24 de noviembre, cuando consiguió un tanto ante el Granada B.