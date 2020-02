El Jimbee Cartagena cae ante el líder

El Jimbee Cartagena no pudo contra el líder Movistar Inter (3-6) y sucumbió en su propia cancha en un partido donde fue de más a menos. Los de Duda se pusieron por delante en el marcador en dos ocasiones en unos primeros diez minutos eléctricos, pero no lo pudieron estirar más tiempo y a partir de ahí, fue imponiéndose en todos los aspectos el conjunto madrileño hasta llegar al descanso con el dominio en el marcador por 2-4. En la segunda parte, no logró recuperar la intensidad el conjunto local, y aunque pudo meterse en el partido con el tercer tanto, obra de Franklin, y el penalti fallido por Solano.

Duda empleó a Juanpi como portero-jugador en el tramo final con la intención de recortar distancias a través del juego de cinco. Poco después Ricardinho marcó el sexto tras realizar una vaselina que batió a Raúl Jerez por arriba para poner el 3-6 con el que el partido concluyó.