David Puche: "Si hubiésemos acordado las primas en verano, el 'presi' se habría arruinado"

David Puche 'Chino' lo ha visto todo en el Yeclano. El capitán azulgrana lleva todas las temporadas desde que en el verano de 2004 se fundara el club. Pasó de jugar en tierra a sentir a sus espaldas la representatividad del primer equipo de su pueblo. Y se siente feliz de ser el hombre de club de un equipo del que todo el fútbol humilde se siente representado.

Tras superar los 400 partidos con la elástica azulgrana, y aunque su profesión como comercial y los entrenamientos le llevan a un ritmo tremendamente exigente, esta semana David Puche 'Chino' saborea con orgullo la consecución del primer objetivo de la permanencia.

¿Qué se le viene a la cabeza al recordar aquel lejano 2004 con estos 400 partidos a las espaldas y como capitán de un Yeclano sólido en Segunda B?

Pues muchísimos recuerdos, hace ya muchos años y tengo la sensación de que ha pasado todo muy rápido. Me acuerdo que aquel verano fui a probar en el equipo de La Algueña junto a Giorgio y Disla, y en pleno verano, Pedro Romero nos convocó a su fábrica a medio 'Pevijo', equipo aficionado de la entonces liga de fútbol del Yecla Club de Tenis, y a unos cuantos que salíamos de juveniles y nos propuso el proyecto. Aquello empezó, tuvimos hasta anécdotas como ganarle a un equipo 19-0 en Primera Territorial, y en dos años a Tercera. Lo demás ha venido con trabajo y esfuerzo, ganando experiencia, cogiendo algún cabreo que otro y a base de mucho aprendizaje.

¿Cómo ha evolucionado?

Pues a base de mucho sacrificio, de ganas de aprender y de cuidarme mucho. Al principio jugaba de pivote con un Abellán que me dio muchas oportunidades y hasta llegué a marcar 7 u 8 goles. Ya en aquel entonces aquello de tener dos cambios más en el descanso me ayudaba porque yo era muy de meter la cabeza en el avispero y enseguida me enseñaban la amarilla en la primera parte y me cambiaban (risas). Llegué a jugar con Sandroni en el centro del campo, y él me decía que conmigo al lado iba a poder llegar a los 40, sin embargo pasó de ser miembro de la plantilla a entrenador y me tuvo varios en el banquillo partidos sin jugar (risas) y ya después me retrasó al centro de la defensa.

¿Es consciente de que es un jugador de época y de lo que significará dentro de 30 años toda tu trayectoria en el Yeclano?

Creo que no soy consciente de que llevo casi 17 años en este club y vivo mi trayectoria con mucha normalidad, quizá haya gente que lo valore más pero yo me centro en el día a día y no llego asimilar que llevo tantos años. Aunque pensándolo bien lo mismo es para que me hagan una estatua aquí (risas).

¿Y cómo se lleva combinar fútbol con tu trabajo?

Es un gran orgullo ir por la calle y que todo el pueblo esté volcado con nosotros y ser el capitán es un honor. Somos un equipo modelo y no sé si duraremos más o menos, pero entrenamos por las tardes porque muchos tenemos nuestros trabajos y necesitamos combinarlo. Yo nunca digo a mis clientes que soy jugador y de vez en cuando algunos me dicen que si soy el futbolista, que me habían visto en la tele. Eso sí, quizá debería descansar más porque me levanto a las 6 de la mañana para ir a trabajar y después toca todo el esfuerzo físico entre entrenamientos y gimnasio, pero estoy habituado a ese esfuerzo y me siento mejor así.

¿Qué se siente al saltar a La Constitución y ver el ambiente que se está viviendo en Yecla?

Es una gozada. Ha habido momentos espectaculares como aquel ascenso de 2010 con remontadas y el ascenso agónico de penalti, que lo viví como aficionado por lesión, pero creo que ahora mismo es el momento más grande del Yeclano Deportivo. Lo que hay generado en toda Yecla, el apoyo de la grada, las salidas al campo, el himno cantado por todo el público, el apoyo constante. Es impresionante. Y el día de Elche creo que ha sido el mayor hito, aquel día es de pelos de punta de cómo vino el público con una predisposición alucinante y con una fuerza que la sentíamos en el césped. Le pido a la gente que sigamos con este ambiente, que el Abuelo se cante en todo el campo y que vivamos los partidos de aquí a temporada al máximo, nuestra afición cuando sabe que les necesitamos siempre está ahí.

Permanencia en febrero. ¿Hasta donde se puede llegar?

Si llegamos a acordar las primas a principio de temporada, el presi se habría arruinado (risas) porque ahora ya daba la permanencia por hecho. Pero la verdad es que viendo los equipos históricos que hay y el nivel de los jugadores, es increíble lo que estamos haciendo. Sólo Sandroni hablaba de hacer algo así. Lo importante para esta competitividad que estamos mostrando en 2ªB es que hemos hecho de La Constitución un fortín y a partir de ahora nosotros vamos a intentar alcanzar lo máximo. Lo único que pido al entorno es que no se nos exija más de lo que podemos dar, porque es clave no perder la perspectiva y seguir siendo la familia que somos equipo y afición.

¿Se pone fecha de caducidad?

Yo tengo muchas ganas de seguir disfrutando del fútbol, me cuido mucho, y con nuestro nutricionista Sergio trabajo a rajatabla el tema de la alimentación, y si bien las recuperaciones cada vez cuestan más yo quiero seguir más años.