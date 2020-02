Cordero: "Es el momento de dar un paso al frente"

El FC Cartagena tiene este domingo (18.00 horas) uno de los partidos más importantes de la temporada hasta la fecha. Aunque no decisivo, lo es al menos en cuanto a la trascendencia inmediata que puede tener en las jornadas posteriores. Y es que es solo un punto el que distancia al Marbella de los albinegros en la clasificación. Un partido que, por tanto, podría suponer un cambio de líder en caso de que los tres puntos se quedaran en el Cartagonova. Para ello, los jugadores albinegros llevan concienciándose toda la semana: «Estamos preparados y con muchas ganas de que llegue este domingo. Va a ser un partido bonito de jugar para nosotros y también para la afición y todos los que rodean al club Es el momento de dar un paso al frente y demostrar que queremos conseguir el liderato», afirma Cordero.

Ambiente de encuentro grande el que se respira desde dentro del vestuario, pero también desde la grada. Y es que la afición del Cartagena está apretando durante los últimos días para conseguir que el estadio sea una caldera: «La gente se está contagiando del ambiente de partido grande. Se nota a lo largo de la semana cómo las expectativas son mayores y el ambiente se va caldeando poco a poco. Ojalá todos los partidos en casa fueran así, porque nosotros también lo notamos. Desde dentro del vestuario sabemos que la afición se va a volcar el domingo como si fuera un partido de play off. El mes que tenemos por delante, empezando por el Marbella, es muy intenso y emocionante y esperamos que la gente mantenga esta euforia», asegura. «Le estamos dando la importancia que el partido se merece, porque si el Marbella viene al Cartagonova y te gana te deja lejos. Por ello sabemos de la importancia para evitar que eso ocurra. Entre todos tenemos que dar nuestra mejor versión, de la que estamos lejos actualmente. Nosotros lo estamos poniendo todo en los entrenamientos para acercarnos lo máximo posible a ella», comenta el capitán albinegro.

No quieren, sin embargo, que esto suponga una presión extra para el vestuario: «Tenemos la presión que tenemos siempre, la de ganar cada partido que jugamos. Es verdad que viniendo de un empate parece que las ganas son más grandes. Pero nosotros estamos preparando el partido igual que siempre, con la intención de conseguir los tres puntos y sabiendo que es un partido importante que guiará un poco el camino», asegura el andaluz. Para el importante partido, el Cartagena puede que recupere a dos jugadores que durante estas últimas semanas han estado en la enfermería y que para Cordero serían clave: «Viana y Carlos David se encuentran bien. Llevan casi toda la semana trabajando con nosotros al cien por cien, sin sentir molestias, que es lo importante. Esperemos que puedan estar disponibles, porque todos los que estén para aportar nos van a dar mucho y van a ser muy importantes».

También ha tenido tiempo Cordero de hablar de la racha que atraviesa el equipo, que lejos de ser positiva, ha generado algunas dudas en torno a la plantilla: «El vestuario está muy bien, igual que siempre. Cuando un equipo no atraviesa su mejor momento a nivel deportivo se utiliza ese motivo desde fuera, pero os puedo asegurar que el vestuario está muy unido y con un gran ambiente. Lo que tenemos es ganas de demostrarlo en el campo». Unas victorias que no están llegando, en parte, por la pérdida de solidez de la que presumía el Cartagena al inicio de temporada: «Estamos haciendo goles en prácticamente todos los partidos. Quizá no tres o cuatro, pero casi siempre marcamos. El problema está siendo el encajarlos, que es algo que al principio de temporada no sucedía, o al menos no tan fácil. Entonces los puntos que antes nos daban los goles que hacíamos no se están viendo reflejados en la tabla».

Tampoco está siendo el mejor mes a nivel individual para él, que hasta el último partido llevaba varios sin salir desde el inicio: «Es verdad que esta temporada no estoy teniendo la continuidad que sí he tenido en las anteriores y parece que no, pero es más difícil encontrar tu mejor nivel de esta forma. Pero tanto yo como todos mis compañeros lo damos todo cuando salimos al campo. Se nota cuando encadenas varios partidos seguidos para ir cogiendo ritmo, con el que te puedes ir adaptando y encontrando las mejores sensaciones. En mi caso este último mes he jugado bastante poco, y cuando volví el otro día se nota que cuesta un poco más», afirma el capitán cartagenerista.