UCAM Murcia - Yeclano: Con los papeles cambiados

El UCAM Murcia y el Yeclano se verán las caras el domingo (17.00) por segunda vez esta temporada. Uno de los dos está superando las expectativas. El otro no. De hecho, las empeora. En el caso de los universitarios, en el que su principal objetivo a principio de campaña era como mínimo, luchar por el play off, no están cumpliendo e incluso llegaron a coquetear con el descenso no hace mucho tiempo. Se configuró una plantilla con calidad y experiencia para conseguir tal objetivo, pero los resultados no están siendo los esperados. La llegada de Asier Santana como nuevo técnico fue un acierto y a pesar de la dura derrota con el Murcia el pasado fin de semana, el técnico está haciendo buenos números y mejorando la imagen del equipo universitario, exceptuando Nueva Condomina. El equipo se descalabró y volvió a cometer los mismos errores en defensa y fueron sometidos durante casi todo el encuentro.

En cuanto al Yeclano, un equipo que está siendo la revelación del Grupo IV sin lugar a dudas, está superando lo previsto incluso para los más optimistas. Lleva gran parte de la temporada cerca de los puestos de ascenso a Segunda División e incluso en la jornada 22, llegó a ser segundo con tan solo un punto menos que el Marbella. Después llegó una racha de tres partidos sin ganar que se rompió el pasado fin de semana contra el Villarrobledo por 1-0. Los pupilos de Alejandro Sandroni están firmando una gran temporada, soprendiendo a propios y extraños. El técnico argentino está consiguiendo que sus jugadores crean en su estilo de juego y están practicando un fútbol pegajoso a la vez que ofensivo. En ocasiones son un vendaval y son el equipo más goleador del Grupo IV junto con el Marbella. Llevan 39 goles en 26 partidos disputados hasta la fecha. Gran parte de culpa la tiene Alayeto, el máximo goleador del equipo con nueve dianas. Actualmente no atraviesa su mejor racha y acumula tres partidos sin ver puerta. Seguro que en su visita a Murcia tratará de recuperar su olfato goleador.

La clave para que el Yeclano vaya tan bien reside en su efectividad en La Constitución, un campo especial donde a los rivales, generalmente, les cuesta un mundo hacer daño al rival. Solamente un rival, ha conseguido ganar allí en lo que va de temporada. El San Fernando endosó una manita al Yeclano en su feudo. Nadie más ha ganado allí. Lo sufrió el UCAM en el partido de la primera vuelta que los enfrentó en la jornada 8. Los de Sandroni se impusieron a los universitarios por 2-1 en el que fue el estreno de Miguel Rivera. El entrenador llegó sustituyendo a Rubén Albés para intentar reconducir la situación del club murciano pero no fue capaz y fue destituido en la jornada 20. Mucho ha cambiado la situación desde entonces en ambos equipos. Los azulgranas siempre iban de 'tapados' para todos los rivales. Se vistieron de Cenicienta durante gran parte del curso y los rivales se lo creyeron y terminaron, en muchos casos, confiándose. Hoy en día, nadie se fía del Yeclano y saben que es uno de los rivales más difíciles de batir en el grupo. El UCAM, a base de cambios, trabajo y esfuerzo ha ido escalando posiciones en la tabla y aunque todavía le queda mucha tela que cortar en todos los aspectos de juego, con Asier Santana los universitarios han encontrado el camino, desde la solidez defensiva, que le lleve a estar en los puestos de Copa del Rey a final de temporada. También las cuator incorporaciones de Mustafá, Mario Robles, Segovia y Carlos Portero han elevado el nivel competitivo interno y ha hecho que los que ya estaban se pusieran las pilas para no perder su puesto en la rotación.

Será un duelo en una situación que pocos esperaban a principio de temporada. Pero será el UCAM Murcia el que intentará arrebatar el triunfo en su propia casa al Yeclano y no al revés. Porque es lo que se ha ganado el equipo del Altiplano. Ya no van de tapados y son los favoritos.