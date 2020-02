Adrián recela de los revulsivos

El Real Murcia tiene la moral por las nubes después de llevarse el derbi capitalino contra el UCAM Murcia por 3-1 después de un gran partido. Los pupilos de Adrián Hernández dieron un recital, sobre todo en la segunda parte, de puntería ante el equipo universitario, que fue muy inferior durante todo el partido.

Salió ganador Adrián Hernández del duelo de banquillos. Apostó por la juventud en el centro del campo con Juanma y Meseguer e inhibieron todo el juego universitario. Dorrio y Pedrosa fueron puñales por las bandas e hicieron un gran partido. La defensa, la faceta en la que suele cojear el Real Murcia, también estuvo correcta aunque es cierto que en los minutos finales, los universitarios pudieron hacer más goles y complicarle las cosas a los granas.

Afrontan en la jornada 27 un partido trampa contra el Mérida. Sobre el papel, los granas son claros favoritos para llevarse el encuentro. Los extremeños ocupan la penúltima posición, solamente con tres triunfos en lo que va de temporada. Son el equipo que menos ha ganado en el Grupo IV. Además, llevan seis partidos consecutivos sin ganar -repartidos en cinco empates y una derrota- y su último triunfo como local fue el 17 de noviembre contra el Algeciras por 4-2. Desde la jornada 13, hace más de tres meses, no consiguen que la afición que asiste al Estadio Romano no se vaya contenta a su casa. Irán al partido con la moral muy baja después de que el Villarrubia les diera un duro correctivo y les endosara cinco goles en la última jornada.

Sin embargo, no eres oro todo lo que reluce y aunque los resultados no le hayan acompañado, el Mérida hasta, la derrota contra los manchegos, llevaban cinco partidos sin perder y las sensaciones parecían mejorar gracias a la cantidad de refuerzos invernales que hicieron: siete futbolistas contrató el Mérida para hacer frente al segundo tramo de temporada. No ha terminado de arrancar el nuevo proyecto y la derrota contra el Villarrubia por 5-1 provocó la destitución de su hasta entonces entrenador, Diego Merino. Fue el elegido para sustituir a Santi Amaro en la jornada ocho pero la suerte y los resultados no han estado de su parte. El Mérida, ha optado por darle la oportunidad de manera interina a Juanma Barrero, que ya conoce bien al equipo pues fue el segundo entrenador de Santi Amaro en el primer tramo de temporada.

Para Adrián Hernández, que el rival estrene técnico nunca es una ventaja para ellos. Así lo expresó en la rueda de prensa previa al partido contra el San Fernando, rival contra el que también estrenó entrenador. «Nos está tocando siempre equipos que cambian de entrenador. «Cuando no van bien las cosas en el rival, no me gusta que me pille a mí el cambio», se quejaba el murciano. Ese partido terminó en empate tres, en el estreno de Alberto González en el banquillo de San Fernando. Mala suerte para el técnico grana que de nuevo, su rival para esta jornada va a estrenar nuevo entrenador. Por una parte esto puede ser beneficioso, ya que no hay tiempo material a que los jugadores cojan las ideas del nuevo técnico en una sola semana. Pero por otro lado, los fubolistas saldrán con un extra de motivación para agradarle y con el precedente de querer lavar su imagen después de la dura derrota de la semana pasada. Además, Paco Puertas, presidente del Mérida, declaró que «necesitamos jugadores más comprometidos con esta camiseta y este escudo. Hay que echarle más narices. Con esto no se juega». Sobre el papel, el Murcia tiene un partido fácil. Pero en este deporte, ya se ha demostrado que pocas veces importa el papel y en muchas ocasiones hay sorpresas.