Rombecabezas en la defensa del FC Cartagena

Si hay algo de lo que ha podido presumir el Cartagena a lo largo de esta temporada ha sido de la solidez que ha podido demostrar atrás. Especialmente en una primera vuelta en la que la defensa albinegra llegó a ser la más segura de toda Europa. Sin embargo, esa solidez se ha ido disolviendo con el tiempo y el Cartagena tiene que tratar de recuperarla de cara a los grandes retos que tiene en los próximos meses hasta que lleguen los últimos minutos de competición. No obstante, va a tener una dificultad extra para conseguir recuperarla el próximo domingo.

Y es que, por si no fuera suficiente el reto de recibir al actual líder del grupo, el conjunto de Borja Jiménez se tendrá que ver las caras ante el Marbella con parte importante de su línea defensiva fuera de servicio.

El último en saber su ausencia en el encuentro del domingo ante el Marbella fue David Andújar. El central madrileño vio dos cartulinas amarillas –y la consecuente expulsión- en el partido del pasado fin de semana ante el Algeciras en el estadio Nuevo Mirador en el que el Cartagena terminaría empatando a uno gracias al gol de Vinicius Tanque en la primera mitad. El zaguero recibió la segunda de sus amonestaciones tras disputar un balón por alto con el codo de mor medio, acción en la que el colegiado no dudo en mostrarle el camino de los vestuarios y con la que será baja este domingo.



Hoy se conoce la lesión de Diegui

Sin embargo, no es la única baja con la que se pueden encontrar los de Borja Jiménez. También en el Nuevo Mirador Diegui Johannesson se tuvo que ir a los vestuarios antes del pitido final. De hecho, apenas habían transcurrido unos pocos minutos de la primera parte cuando el lateral cedido por el Oviedo chocó con Marc Martínez cuando este salía a buscar un balón por alto. Tras quedar varios minutos tendido sobre el terreno de juego y después de ser atendido por los servicios médicos del Cartagena, tuvo que retirarse del campo, dando entrada a Sergio Ayala. Al jugador islandés le realizarán las pruebas oportunas en el día de hoy para ver si podrá estar disponible ante el Marbella, y si no, para determinar cuál es el alcance de su lesión. Su baja podría ser clave a la hora de reestructurar la defensa el domingo, ya que si no puede jugar, habría que desplazar un hombre del centro de la defensa o del extremo hasta el lateral.

Las ausencia de Andújar y la posible baja de Johannesson se suman a las que ya arrastraba el Cartagena durante las últimas semanas. La más destacada es la de Carlos David. El central emeritense caía lesionado en la penúltima salida del equipo a domicilio. Fue ante el Cádiz B cuando el capitán albinegro tuvo que salir del terreno de juego nada más comenzar el partido.

Las pruebas determinador posteriormente que el central estaría de baja al menos tres semanas por una rotura fibrilar en el gemelo interno de su pierna derecha. De momento han pasado poco más de dos semanas, por lo que aún habrá que esperar para ver de vuelta a Carlos David. A más que de sobra conocida lesión de Markel Etxeberria en el mes de octubre que dejó el lateral derecho con muy pocas alternativas durante la primera vuelta, hay que sumar la que se conocía a principios de mes de un hombre que estaba siendo utilizado por Borja Jiménez desde su llegada. No es otra que la de Manu Viana, que sufrió una microrotura en la zona adyacente a la cicatriz previa del recto anterior del muslo izquierdo y de la que todavía se está recuperando.

Será, por tanto, difícil la tarea de orejas Jiménez a la hora de preparar un partido en el que el Cartagena tiene mucho que perder, pero también mucho que ganar.

El recorrido que tienen que hacer los albinegros durante estas próximas cinco semanas empieza con la que probablemente es la prueba más dura de las que afronte en este periodo de tiempo. El Marbella es el único equipo del grupo que hasta la fecha consigue estar por delante del Cartagena. El actual líder del grupo visita este domingo el Cartagonova con la intención de salir con un colchón mayor del que tienen actualmente. Solo un punto separa a los andaluces de un Cartagena que quiere recuperar por la vía rápida el primer puesto. Será un encuentro en el que los de Borja Jiménez llegarán con bajas significativas en defensa y al que ambos equipos llegan después de empatar en el último encuentro ante Algeciras y Linense respectivamente.

Solo siete días después lo que llega no es otra cosa que otro potente rival como es el Córdoba. Si bien es cierto que lo que suceda este fin de semana puede condicionar las condiciones en las que uno y otro lleguen a ese encuentro, lo que es seguro es que el Córdoba afrontará el duelo como una oportunidad inmejorable para meterse de lleno en la pelea por el liderato. Más aún si, teniendo en cuenta que o Cartagena o Marbella perderán puntos, gana este fin de semana al Algeciras y consigue aproximarse.

Tras superar los dos difíciles retos de Marbella y Córdoba, le tocará verse las caras ante rivales que no están en play off, pero que vienen apretando en las últimas jornadas. El primero de ellos, un Recreativo de Huelva que destituyó al ex técnico albinegro Alberto Monteagudo, pero que parece que ha empezado a encontrarse con la victoria en el último encuentro.

Para terminar el mes de marzo el Cartagena tendrá otro potente equipo delante. El San Fernando pelea por meterse en los puestos de promoción de ascenso y, aunque perdió este fin de semana, había ganado anteriormente a dos rivales directos como Badajoz y Yeclano Deportivo. La visita a La Isla puede volver a ser, al igual que el año pasado, clave en el desarrollo final de la temporada y precederá a la visita que el Cartagena recibirá del Recreativo Granada, que ya ganó el año pasado en el feudo albinegro.