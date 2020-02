Radoncic, el elegido por el Iberostar

El Iberostar Tenerife va a paliar la escasez de tiempo y las pocas alternativas disponibles para cubrir la baja por la grave lesión de rodilla de Santi Yusta, aprovechando una oportunidad casi inesperada que le da el mercado: Dino Radoncic. Según publica El Día, periódico que pertenece al mismo grupo editorial que La Opinión, el jugador (de 21 años y 2,02 metros), formado en las categorías inferiores del Real Madrid (por lo que ostenta la condición de cupo), se desvinculó ayer del UCAM Murcia al no entrar en los planes de Sito Alonso desde que se inició el largo parón de febrero, por lo que en los últimos días llevaba sondeando su salida a pesar de que el pasado verano firmó por dos temporadas.

De hecho, Radoncic ya fue dado de baja en la ACB por su equipo el 7 de febrero, en previsión de que ya no estaría entre los doce jugadores elegidos por Alonso (tiene como nuevos efectivos a Delroy James, Nikola Radicevic y Rinalds Malmanis) para el partido aplazado de aquella jornada, precisamente contra el Iberostar Tenerife, previsto para el jueves 19 de marzo. Eso supone que, en caso de terminar por concretarse este traspaso en las próxima horas, el internacional montenegrino no podría jugar con los aurinegros en Murcia. Pero, este movimiento no podrá demorarse demasiado, ya que el Iberostar tiene hasta el sábado 29 como fecha límite para inscribir a Radoncic en ACB, por lo que incluso podría vestirse contra el Joventut. Una tesitura, sin embargo, no obligada, toda vez que Vidorreta (si se activa la ficha de Álex Suárez) cuenta con otros 12 jugadores profesionales, cuatro de ellos cupos. Dispondría de algo más de margen la entidad tinerfeña para hacer efectiva el alta del montenegrino en la Basketball Champions League, cuyo plazo de incorporaciones se cierra un día antes del inicio de los octavos de final: 2 de marzo.

Con Radoncic, el Iberostar cubriría sus necesidades en lo que a cupos se refiere, y paliaría la baja de Yusta de la mejor manera posible, ya que se haría con un jugador plenamente activo (jugó incluso el lunes con la selección de Montenegro en la Ventana FIBA) y que conoce lo que es la ACB. Eso sí, el sustituto del madrileño (con el que coincidió en el Real Madrid el curso 17-18) no cuenta con las mismas características técnicas del lesionado.

Cuatro en sus orígenes, Dino Radoncic se ha ido reconvirtiendo al tres (posición en la que le ha empleado este curso Alonso en Murcia, aunque alternando con la de ala-pívot en momentos puntuales), si bien no dispone, ni de lejos, ni de la producción exterior ni de la explosividad que venía mostrado Yusta. En el haber del jugador nacido en Giessen (Alemania), su presencia en el rebote, pudiendo ayudar en esta faceta en los dos aros gracias a su altura y envergadura.

Los 19 minutos, con dos puntos (1/7 en tiros de campo) y un rebote para -7 de valoración que acumula en sus dos últimos partidos en el Murcia explican, en parte, la posible salida de Radoncic del UCAM. En sus 16 comparecencias anteriores el alero promedió 4,75 puntos (con un 8/20 en triples) y 4,62 rebotes para 5,12 de valoración en 20 minutos por partido. Quien seguiría los pasos de Dino Radoncic tras desvincularse del UCAM Murcia sería Dusan Sakota, otros de los descartados, a la espera de lo que ocurra también con el pívot Kevin Tumba.