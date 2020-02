El Palmar se convierte en el epicentro del tenis con Carlos Alcaraz como protagonista

El II Torneo Internacional Real Sociedad Club de Campo de Murcia de tenis, que se disputará del 2 al 8 de marzo, tendrá al murciano Carlos Alcaraz Garfia como protagonista y llegará a su casa para intervenir en un campeonato que el pasado año, en su primera edición, se perdió por lesión. Esta cita del circuito ITF, que se desarrollará en las instalaciones que dicho club tiene en la pedanía de El Palmar, fue presentada ayer en un acto al que asistieron la consejera de Turismo, Juventud y Deportes, Cristina Sánchez; el alcalde de Murcia, José Ballesta; el concejal de Deportes del ayuntamiento capitalino, Felipe Coello; y miembros de la organización.

El joven tenista de El Palmar, de 16 años y que es el jugador número 314 del mundo, y su primer entrenador, el ex número 1 Juan Carlos Ferrero, también acudieron. Serán 70 los tenistas de diversos países los que participen en un torneo que incrementa su dotación en premios, pasando de 15.000 a 25.000 dólares (unos 23.000 euros). En la lista de jugadores inscritos en el torneo se encuentran Javier Barranco, número 284 del mundo, Oriol Roca (326), Maxime Hamou (350) y Jules Okala (354). Otro joven español prometedor, Nikolas Sánchez Izquierdo, ganador este año de un ITP 15.000 en Palmanova.

Además, también cuenta una plaza de invitado a Leo Borg, sueco de 16 años de edad que es hijo del ganador de once Grand Slams, seis Roland Garros y cinco Wimbledon, en la década de los 70. El joven Leo, que tiene la misma edad que Carlos Alcaraz, brilló el pasado año en torneos ITF Junior y recientemente ha participado en el Challenger de Bérgamo con una plaza de invitado. Otras de las jóvenes promesas que disputarán el torneo serán el francés Rayane Roumane, el ruso Alen Avidzaba, el italiano Giulio Zeppieri y el kazajo Timofey Skatov.

Será el regreso a la competición en casa después de un Carlos Alcaraz que hace una semana volvió a hacer historia al lograr su primera victoria en el circuito ATP al vencer a Albert Ramos en el Open de Río de Janeiro. «Es como una vuelta a la realidad, porque volver a estos torneos es lo que me tocca ahora; y lo que me hace mejorar como jugador y persona», explicaba ayer el joven tenista de El Palmar ante los medios de comunicación. Alcaraz estará presente en una cita a la que el pasado curso no pudo estar presente por lesión y volverá a estar respaldado por su gente. «Siempre me encanta jugar en Murcia, con mi gente. Cada vez que puedo intento disputar los torneos de por aquí, porque es algo único», comentaba.

El murciano afronta ahora un período clave en su preparación de la temporada, ya que su objetivo estará centrado en poder obtener un billete para los dos Gran Slams por excelencia. «Voy a intentar entrar en las previas de Roland Garros y Wimbledon, y a partir de ahí ya veremos», expresó el murciano.