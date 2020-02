En marzo se avecinan curvas

Se acabaron las pruebas, los tanteos y las calibraciones; se terminaron los ensayos y las mediciones. Comienza a acercarse la hora de la verdad. Nos adentramos poco a poco en la fase decisiva de la temporada, en la que el discurso del 'partido a partido' comienza a quedarse a un lado o, al menos, no está ten presente como en el resto del campeonato liguero. Y es que estamos ya a unas alturas en la que los partidos empiezan a contarse por decisivos, por oportunidades 'únicas' que no se pueden dejar escapar para alcanzar los objetivos marcados y por batallas en las que hay que dejase hasta la última gota de sudor para rascar todo lo posible y dar el impulso que a todos los equipos le hace falta.

No iba a ser menos esto para el Cartagena. Después de haber sido líder destacado sacándole varios puntos de ventaja a sus inmediatos perseguidores, ha caído en una recha que le han hecho perder un liderato que es más ansiado por todos los que están en el meollo para terminar la temporada como primeros clasificados. Una diferencia que los albinegros vieron reducida –e incluso sobrepasada- y que ahora le obliga a tener que volver a ponerse el mono de trabajo para recuperar el trono del grupo. Para ello, tendrá por delante un final de mes de febrero y un mes de marzo que podrá a prueba las garantías que puede ofrecer el Cartagena de Borja Jiménez.

El Marbella, primera parada

El recorrido que tienen que hacer los albinegros durante estas próximas cinco semanas empieza con la que probablemente es la prueba más dura de las que afronte en este periodo de tiempo. El Marbella es el único equipo del grupo que hasta la fecha consigue estar por delante del Cartagena. El actual líder del grupo visita este domingo el Cartagonova con la intención de salir con un colchón mayor del que tienen actualmente. Solo un punto separa a los andaluces de un Cartagena que quiere recuperar por la vía rápida el primer puesto. Será un encuentro en el que los de Borja Jiménez llegarán con bajas significativas en defensa y al que ambos equipos llegan después de empatar en el último encuentro ante Algeciras y Linense respectivamente.

Solo siete días después lo que llega no es otra cosa que otro potent rival como es el Córdoba. Si bien es cierto que lo que suceda este fin de semana puede condicionar las condiciones en las que uno y otro lleguen a ese encuentro, lo que es seguro es que el Córdoba afrontará el duelo como una oportunidad inmejorable para meterse de lleno en la pelea por el liderato. Más aún si, teniendo en cuenta que o Cartagena o Marbella perderán puntos, gana este fin de semana al Algeciras y consigue aproximarse.



Tras superar los dos difíciles retos de Marbella y Córdoba, le tocará verse las caras ante rivales que no están en play off, pero que vienen apretando en las últimas jornadas. El primero de ellos, un Recreativo de Huelva que destituyó al ex técnico albinegro Alberto Monteagudo, pero que parece que ha empezado a encontrarse con la victoria en el último encuentro.

Para terminar el mes de marzo el Cartagena tendrá otro potente equipo delante. El San Fernando pelea por meterse en los puestos de promoción de ascenso y, aunque perdió este fin de semana, había ganado anteriormente a dos rivales directos como Badajoz y Yeclano Deportivo. La visita a La Isla puede volver a ser, al igual que el año pasado, clave en el desarrollo final de la temporada y precederá a la visita que el Cartagena recibirá del Recreativo Granada, que ya ganó el año pasado en el feudo albinegro.