Triunfo balsámico del Real Murcia ante el colista Hércules y derrotas de Lorca y UCAM

Dos derrotas y una victoria es que lo que dio la jornada vigésimo tercera en el grupo VII de la División de Honor juvenil con respecto a los tres equipos murcianos que están en el mismo.

Restan siete jornadas y la parte de abajo, donde están UCAM, Lorca FB y Real Murcia, está cada vez más apretada.Se espera un final de campaña muy apretado.

El único equipo murciano que salió airoso fue el Real Murcia, que logró la quinta victoria de la temporada. Venció al Hércules (2-3). Tres puntos balsámicos, ya que aunque sigue en descenso, la permanencia la tiene a tres puntos. Díficil tarea la del próximo fin de semana, ya que recibe al líder Villarreal. El encuentro disputado en la mañana de ayer tuvo de todo. Empezó adelantándose el Hércules por medio de Pablo a los doce minutos de partido. Antes, Ato e Ismael dispusieron de ocasiones muy claras. Gonzalo marcó el segundo para el colista en el minuto 40. Antes del descanso, el Real Murcia logró acortar distancias y pudo ser la clave. Lo hizo Salah de disparo fuera del área. Ismael logró empatar la contienda a los 63 minutos. Despues, el meta Gabri se erigió en gran protagonista con sus grandes intervenciones. El equipo de Pedro Alburquerque siempre creyó y encontró el justo premio a dos minutos para el final. Ismael, de vaselina, logró que los tres puntos se vinieran a Murcia.

Derrota inesperada del UCAM (0-3) ante el Torre Levante. Los jóvenes universitarios no están atravesando su mejor momento y se meten en el lío. Al descanso se llegó con ventaja de los valencianos (0-2). En la segunda mitad fue un quiero y no puedo de los locales, que presa de la ansiedad, erraron ocasiones claras. El Torre Levante marcó el tercero bien avanzada la segunda mitad. Con este resultado adverso, el UCAM se coloca en el puesto once a cuatro puntos del descenso. Jugará la próxima jornada ante el Valencia.

Por su parte, se esperaba algo mas del Lorca FB, que perdió (3-0) ante el Alboraya. Los chicos de Paco Jurado siguen coqueteando con los lugares peligrosos. Lo mantienen a tres puntos, ya que el Toledo sucumbió. En el partido en tierras valencianas, se llegó al descanso sin goles con una primera mitad igualada. A los diez minutos del segundo tiempo los locales se adelantaron en el marcador y fue la clave. Los lorquinos se lanzaron a por el empate y se encontraron con dos tantos más en contra. La próxima jornada recibe al colista Hércules.