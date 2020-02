Un Pulpileño muy resolutivo se lleva los tres puntos de Llano de Brujas

Al Pulpileño le basto tener un 100% de efectividad para llevarse la victoria en su partido contra el Plus Ultra y mantenerse dentro de los puestos de play off. Los de Almería aquilataron su victoria con sendos tantos de Jay y Adri en el 21 de la primera y el 30 de la segunda respectivamente. Mientras que los locales no tuvieron premio pese a que lucharon muchísimo, llegando a tener hasta tres situaciones claras en las que les falló la puntería. Con esta derrota, los de Llano de Brujas siguen cerrando la clasificación con el CAP Ciudad de Murcia, ambos con 15 puntos a 9 de la salvación.