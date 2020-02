Borja Jiménez: "No podemos ser Papá Noel cada siete días regalando goles"

El Cartagena sufrió un nuevo tropiezo ante el Algeciras y ya van cuatro seguidos fuera de casa. Desde que el técnico abulense se sentara en el banquillo albinegro solo ha conseguido ganar en Mérida en el que fue su debut. Ayer volvieron a escaparse dos puntos: «Nosotros siempre salimos a ganar. Pero es un partido en el que en el minuto diez tenemos que hacer un cambio por lesión y más en una parcela en la que tenemos bajas como es la defensiva. Nos ha condicionado bastante. Es la segunda vez que nos pasa en quince días», afirmaba el técnico.

Además de la lesión de Diegui Johannesson y la posterior expulsión de Andújar, el Cartagena se vio lastrado por el penalti cometido por Carrasquilla en la primera parte que para Borja no se puede producir: «El penalti es penalti. Tú no puedes estar defendiendo un córner y querer salir del área con una conducción tirando caños a los contrarios. Ese tipo de acciones nos cuestan puntos. Tenemos que ser más conscientes de que cuando se ataca se ataca, pero que cuando toca defender se defiende, así evitaremos tener este tipo de errores que no nos podemos permitir y que venimos pagando durante varias semanas. No podemos ser Papá Noel cada siete días y regalar un gol».



La expulsión lastró al equipo

A pesar de haberse sobrepuesto al gol inicial del Algeciras con el tanto de Vinicius Tanque, los albinegros volverían a sufrir un contratiempo que le ponía el partido cuesta arriba de nuevo: «Está claro que cuando juegas 25 minutos con uno menos te pasa factura. Los chicos han hecho un esfuerzo tremendo para aguantar el resultado. El Algeciras no ha apretado mucho y al final el punto es un punto más que sumamos. Lo importante, y más cuando están tanto tiempo con uno menos, es puntuar. Valoramos el punto como positivo por lo que ha costado y por las circunstancias del partido y por el esfuerzo que han hecho los jugadores durante ese tiempo».

También tuvo tiempo el técnico del Cartagena para elogiar la entrada de Vinicius Tanque con bien pie en el equipo. Borja considera que en los dos encuentros que ha jugado está aoprtando mucho y dando soluciones al Cartagena: «Vinicius hoy ha hecho un esfuerzo muy grande. Venía de mucho tiempo sin competir y ha aguatado todo el encuentro. Nos ha desahogado en muchas fases del juego ganando duelos cerca del área, y dentro del área se ha podido ver que es un gran jugador», asegura Borja.