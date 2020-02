Volver al sur para encontrar el norte

Lo intentará esta tarde en Algeciras, ante un rival necesitado, con las bajas de Verza, Viana, Carlos David, Caballero y William

La lucha por el liderato parece ya cosa de dos. Marbella y Cartagena se disputan el primer puesto del grupo del sur. Ninguno de los dos parece dispuesto a renunciar, saben de lo complicado que es conseguirlo y la lucha que nos espera de aquí a final de temporada va a ser apasionante. Antes, el Cartagena tendrá que hacer frente a otros rivales que están luchando por objetivos muy diferentes como es el caso del Algeciras. Se marcha hasta el campo de Gibraltar en busca de una victoria lejos de su estadio, algo que no consigue desde el debut de Borja Jiménez en el banquillo a principios de enero. Los albinegros deben volver a imantar la brújula que les haga recuperar el norte que han perdido fuera de casa donde ya suman tres jornadas sin ganar.

Enfrente tendrá al Algeciras. El club rojiblanco tiene el privilegio de ser uno de los clubes más vetustos del grupo. Fundado en 1909, fue uno de esos clubes nacidos a raíz de la presencia de obreros británicos en la zona del campo de Gibraltar. El club fue inscrito en la Federación en 1912 y desde entonces en su dilatada historia ha podido contar con multitud de vivencias. Nueve temporadas en Segunda, vivieron su época dorada entre las décadas de los 50 y los 60. En su historia reciente pueden presumir de un ascenso a Segunda en la temporada 02-03. No obstante, en la última década no han podido disfrutar de la categoría de bronce: presentes solo dos temporadas en Segunda B, en la 13-14 y en la 15-16, y en ambos casos acabaron descendiendo.

Esta temporada han vuelto tras ascender desde el grupo 10 de Tercera, compartiendo ese privilegio con el filial del Cádiz. Con su ascenso han mantenido a buena parte de la plantilla que les hizo ascender de categoría, pero si hay un jugador que se ha mantenido fiel al Algeciras es su capitán: Iván Turrillo. Hablar del Algeciras es hablar de este jugador. Desde la temporada 07-08 lleva defendiendo los colores del Algeciras, ha visto como su equipo ha caído desde Segunda B hasta Primera Andaluza, pasando por la Tercera División. Alegrías y sinsabores a partes iguales. No es la primera vez que juega contra el Cartagena, ya con apenas 19 años jugó contra el Cartagena de Sívori, Cabrejo, Curro, Lusarreta, Lafuente y cía en la temporada 2007-08. A sus 30 años va camino de convertirse en el 'one club man' del club algecireño.

El club rojiblanco ha hecho buenas incorporaciones para el plantel de esta temporada, especialmente en el mercado de invierno, donde ha llegado a firmar ocho nuevos futbolistas. Entre ellos, jugadores de la talla de Borja Lázaro, presente en el último ascenso del Fuenlabrada a Segunda y con números nada desdeñables en cuanto a goles; Bijimine, central francés que ha jugado en Segunda con el Córdoba; Wilson Cuero, ex del Cádiz, Granada B y Real Murcia; o Cristo Martín, ex del Cartagena y que tras un periodo en la Minerva ha vuelto al fútbol de bronce, pero no podrá jugar este partido.

El Nuevo Mirador es una plaza difícil. Los algecireños han conseguido 19 puntos en su estadio. Cinco victorias, cuatro empates y tres derrotas. La última victoria fue la más destacada venciendo al Badajoz, equipo que estaba en la pugna por el liderato contra el Cartagena, pero una mala racha les ha hecho caerse de esos puestos por el momento. El feudo albirrojo promete ser una auténtica caldera para este partido frente al Cartagena. El Algeciras ha presentado una promoción para sus abonados con la que sus socios podrán retirar una entrada para un acompañante con cinco euros de descuento. La afición local jugará un papel importante.

El Trofeo Carabela de Plata disputado a mediados de esta semana pasó factura a los de Borja Jiménez. Verza tuvo que ser sustituido. Los gestos de dolor del oriolano nos hacían pensar lo peor, pero finalmente el centrocampista albinegro estará de baja tres semanas. Sufre una artritis en el tobillo derecho que le dejará fuera del verde alrededor de un mes. Además de Carlos David y Manu Viana que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones. Caballero tampoco estará disponible puesto que deberá cumplir ciclo de tarjetas amarillas. William se queda fuera debido a unas molestias y en su lugar entra el joven venezolano Leomar Pinto, del filial.

Al Cartagena le espera un mes de marzo complicado. El crecido Marbella y el Recre de Claudio Barragán visitarán el Cartagonova, y los de Borja Jiménez tendrán que visitar el Nuevo Arcángel y el Bahía Sur de San Fernando. Cuatro huesos muy duros para un Cartagena que se prepara para este 'Tourmalet' que será el mes de marzo. Algeciras será la antesala de la gran prueba a la que se enfrenta este Cartagena. Marzo será el termómetro que medirá el nivel y las verdaderas aspiraciones del conjunto albinegro.