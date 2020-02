Paradynski salva a ElPozo

El pívot brasileño, que lleva tres partidos seguidos marcando tres goles, vuelve a vestirse de héroe

ElPozo logró un empate imposible, con dos tantos en el último minuto, para sacar un punto ante el Santa Coloma en un encuentro en el que fue apagándose con el paso de los minutos para volver a encenderse cuando lo tenía todo prácticamente perdido. Y, en esa situación, Paradynski se abrió paso a golpe de goles. El pívot carioca, que lleva tres partidos consecutivos marcando tres tantos, se ha convertido en toda una referencia para los de Giustozzi, quienes ayer apostaron por el buen juego pero se vieron penalizados por la falta de pegada. Y eso no se puede solucionar clonando al número 94. Así las cosas, queda confiar en el que el resto se contagie de esa efectividad pues carácter ya les sobra, tal y como se pudo ver en el encuentro del que hoy hablamos.

ElPozo inició el duelo con el pie contra tabla. Los de Giustozzi saltaron a la pista del Palacio mostrándose muy verticales y les bastaba un pequeño aclarado y dos pases para soltar un latigazo hacia la portería de Miquel Freixas que, si bien no se convirtió en gol, sí que inquietaba y mostraba su propuesta de juego: El ataque sin contemplaciones.

El Santa Coloma, sin embargo, no se vio atemorizado por el ímpetu de su rival y logró asustar con un lanzamiento que se estrelló en la base del poste. El aviso, muy serio, servía de lección. Los de Giustozzi lo entendieron y, a partir de ahí, mantuvieron esa idea de juego vertical, solo empañada por la falta de eficacia, pero ya sin descuidar la retaguardia. Que está muy bien eso de marcharse a vivir aventuras, pero no es menos importante dejar bien cerrada tu casa al salir.

La explosividad inicial fue, poco a poco, apagándose. Pasado el ecuador de la primera parte, y habida cuenta de que sus pupilos parecían frustrarse por no poder derribar el muro del cuadro catalán, Giustozzi solicitó tiempo muerto para poner orden. ElPozo no lo estaba haciendo mal, de hecho era el que más apostaba por la victoria, pero todos los esfuerzos quedaban en nada. Así, tocaba mantener la cabeza fría y entender que, en esa linea, era cuestión de tiempo que el gol los premiase con su presencia. Y frío, precisamente, se quedó el Palacio cuando conjunto entrenado por el mito Javi Rodríguez se puso por delante en el partido al transformar Álex Verdejo un doble penalti. Con todo lo expuesto, ElPozo marchaba perdiendo. Cosas del deporte.

Que la falta de pegada estaba condenando a la escuadra murciana era más que evidente hasta que pudo refrendarse cuando Paradynski, cuyo primer axioma parece ser 'tolerancia y aceptación del fallo', no se descompuso y anotó poco después el primero de los suyos llevando las tablas al luminoso, resultado con el que finalizaría un primer acto que dejaba el partido abierto y con multitud de escenarios por vivir.



Y Paradinsky sacó su fusil

En el segundo acto, ElPozo buscó no dar concesión ni respiro al conjunto catalán y encontró, por fin, el gol de forma rápida tras un espectacular disparo de Felipe Valerio que se estrelló en el larguero para, en el rechace, aparecer Paradysnki -como no- y de cabeza rematar a gol. Todo parecía encaminado hacia la victoria, con los de la capital del Segura marchando por delante en el partido y jugando con relativa comodidad mientras coleccionaban llegadas. Era una situación con todo a favor hasta que Well igualó el choque. Los de Santa Coloma parecían conseguir fácil aquello que le costaba lo indecible a los locales.

ElPozo, entonces, se desquició. Con los árbitros, con el rival, con el partido y con todo lo que encontró a su paso. Se estaba yendo del encuentro mientras Giustozzi pedía calma en la banda. Hubo tres lanzamientos al palo -dos de ellos para los locales-, en un partido que se abría y del que no se podía adivinar ningún resultado. Hasta que el conjunto catalán anotó dos goles en un minuto fatídico y dejó helado al Palacio. Sin nada que perder, ElPozo fue a por la heroica para lograrla... a medias. Porque Pol Pacheco logró reducir distancia en el último minuto, encendió las esperanzas y Paradynski, a quince segundos del final, logró la igualada llevando el júbilo a la grada por un resultado espectacular que, sin embargo, no olvidemos que no deja de ser un empate ante un equipo que, aunque ahora esté al alza, tiene uno de los presupuestos más bajos de la categoría.