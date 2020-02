El FC Cartagena prolonga su mala racha lejos del Cartagonova

Partido trampa para el FC Cartagena. Los de Borja Jiménez visitaban a un rival en apuros y con la urgencia de sumar para poder salir de la zona de peligro. Por su parte, los albinegros llegaban con la necesidad de sumar tres puntos para poder llegar en la senda positiva al próximo partido que se presume como una final contra el Marbella. El Cartagena no pudo pasar del empate (1-1) frente a un Algeciras muy combativo que le puso las cosas muy difíciles.

Primera parte con demasiados sobresaltos en el Nuevo Mirador. El Cartagena empezó el encuentro dubitativo. De ello se aprovechó el Algeciras para dar un paso adelante. El conjunto rojiblanco empezó teniendo el protagonismo en los primeros compases del partido. La primera ocasión de peligro llegó a los pocos segundos del inicio del encuentro cuando Almenara cazó un buen balón y dirigió un gran disparo hacia la portería de Marc Martínez. Afortunadamente para los intereses del Cartagena la ocasión quedó en nada.

En los siguientes minutos del encuentro se produjo una acción muy desafortunada para el Cartagena. Marc Martínez salió de su área pequeña para cazar un balón, impactando con Johannesson de manera fortuita. El hispano-islandés pudo mantenerse unos minutos más en el terreno de juego, pero pronto tuvo que ser sustituido. Ayala entró en su puesto, relegando a Álex Martín de nuevo al lateral derecho. El dominio del Algeciras seguía siendo claro. Los de Salva Ballesta se prodigaban bien en ataque. El Nuevo Mirador cantaba gol a un disparo de Gonzalo Almenara a la salida de un córner. El remate de cabeza se marchó por poco de la portería de Marc.

En los siguientes minutos vendría la acción que pondría por delante al Algeciras: Carrasquilla intentaba sacar un balón con peligro del área pequeña, y tras superar a dos jugadores locales cometía un absurdo penalti sobre Karim. El capitán algecireño, Iván Turrillo fue el encargado de convertir la pena máxima en gol para el conjunto local.



Mala reacción tras el gol

El Cartagena no encajó bien el gol. Los de Borja Jiménez tuvieron varios minutos de desconexión en el campo. Una buena conexión de Wilson Cuero con Karim pudo costarles el 2-0, pero la ocasión fue anulada por fuera de juego. Pasada la media hora, el Cartagena despertó. Elady inició una gran contra desde el campo del Cartagena. El jienense encontró a Berto Cayarga desmarcado por la banda izquierda. No dudó en pasarle el balón, y el asturiano le devolvió la pelota con un buen centro que no pudo rematar.

En la siguiente jugada el Cartagena puso el equilibrio en el marcador. Forniés recibió un buen balón en la banda que centró de manera magistral al área del Algeciras. Allí estaba Vínicius Tanque para rematarlo. El brasileño firmaba con un gran testarazo su segundo gol con la camiseta del Cartagena y ponía el empate en el Nuevo Mirador. Tras el gol, los albinegros se crecieron, pero el Algeciras también tuvo ocasiones para adelantarse. El Algeciras reclamó un penalti de Ayala sobre Karim que el árbitro no señaló. Con el dominio del Algeciras en los últimos minutos del descuento nos fuimos al descanso. Equilibrio en el marcador y los tres puntos en el aire.

Comenzó el segundo acto con mayor peso en el juego del Cartagena. Elady tuvo la primera ocasión para los albinegros. El jienense cazó un buen balón en el área pequeña, se dio la vuelta y con su pierna izquierda lanzó el balón que tras estrellarse en el travesaño dio acabó en el césped rebasando la línea. Gol fantasma en el Nuevo Mirador que no subió al marcador. La igualada continuó vigente en el marcador. A la hora de partido el Cartagena iba a atravesar un nuevo contratiempo: Andújar fue a disputar un duelo aéreo con Karim metiéndole el codo y Pérez Peraza le sacó la segunda amarilla. El Cartagena se quedaba con uno menos.

Borja Jiménez se vio obligado a mover ficha. El técnico abulense introdujo a Santi Jara en el campo. El almanseño actuaría como lateral derecho, y Álex Martín volvería al centro de la zaga con Ayala. El entrenador albinegro vio la amarilla por las protestas que realizaba desde el banquillo. El Cartagena no bajó los brazos. Cayarga lanzó un contraataque magistral por la banda izquierda y sirvió un centro raso al que no llegó Vinicius Tanque. Pronto se igualaron las fuerzas en el Nuevo Mirador. Yago Pérez vio la segunda amarilla y fue expulsado. Quedaban diez minutos de infarto en los que el Cartagena siguió guardando la ropa para conservar el punto que habían conseguido tras un partido muy accidentado.

Reparto de puntos en el Nuevo Mirador. El Cartagena continúa en la pelea por el primer puesto tras el frenazo del Marbella esta tarde frente a la Balona. Los dos equipos que están en la lucha por el liderato suman un punto más en su casillero. Ambos conjuntos se verán las caras la próxima jornada en un partido crucial por el liderato que será el inicio de la particular travesía que tendrá que recorrer el Cartagena en el mes de marzo. El primer escollo: el Marbella de 'Best of You'.