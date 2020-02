Consejos para empezar a correr

El próximo día 8 de marzo se celebra la quinta carrera de la mujer en Murcia, prueba en la que podrán participar todas aquellas mujeres que lo deseen a partir de los 12 años de edad. El recorrido de 5 kilómetros se puede realizar andando o corriendo. Si estás pensando en la segunda opción, pero no has corrido nunca una carrera popular, o simplemente no sales a correr, te animo a que no lo dudes y que no le tengas miedo. Siempre se está a tiempo de empezar a correr, ya que se trata de un deporte asequible y que proporciona muchos beneficios tanto físicos como psicológicos.

La experiencia de estrenarse corriendo la Carrera de la Mujer, sin duda, merece la pena. Pero antes debes tener en cuenta una serie de consejos para realizar un entrenamiento desde hoy hasta el día 8. De esta manera irás animada y te habrás preparado físicamente para afrontar la carrera lo mejor posible y, sobre todo, para que la disfrutes, que al fin y al cabo es de lo que se trata, de disfrutar corriendo. ¡Empezamos!

1. Se trata de ser constante y de no consumir toda la energía el primer día, para que puedas afrontar los siguientes días de entrenamiento sin problemas.

2. Deja al menos dos horas después de la última comida antes de salir a correr.

3. La idea es que salgas a rodar 3 o 4 días a la semana, alternando con días de descanso o al menos de no correr, e incrementando cada día unos minutos la duración del rodaje e incluso la intensidad. Sal de tu zona de confort pero escuchando a tu cuerpo al mismo tiempo, de forma que no fuerces demasiado.

4. Vamos a marcar unos objetivos alcanzables y razonables, teniendo en cuenta los días que restan para la carrera. Saldremos a entrenar una hora. Ese tiempo lo ocuparemos en andar rápido y los últimos 10 minutos los haremos corriendo. El siguiente día que salgamos a rodar incrementaremos el tiempo de carrera en 5 minutos. Así todos los días que entrenemos de forma que antes de la Carrera de la Mujer hayas sido capaz de correr 40-45 minutos seguidos, a tu ritmo.

5. Al terminar, dedica unos 5-10 minutos a estirar, así ayudarás a tus músculos a recuperarse y podrás prevenir dolores y calambres. Realiza siempre la misma rutina de estiramientos, es decir, en el mismo orden. Un ejemplo puede ser: gemelo y sóleo, cuádriceps, isquiotibiales, caderas, lumbares y espalda.

6. Al llegar a casa realiza algunos ejercicios de abdominales, necesarios para fortalecer la zona core y ayudarte a correr mejor.

Finalmente, te recomiendo que uses una equipación adecuada, prendas ligeras y transpirables y zapatillas de running. Además existen aplicaciones para tu móvil que te ayudarán a saber tu ritmo de carrera y el número de pasos entre otros parámetros.



¿Y el día de la carrera?

Ten en cuenta la hora de salida, las 9.30, para que entre la hora de tu desayuno y la de la carrera, transcurran al menos dos horas. El desayuno debe ser energético y saludable. A la zona de salida debes llegar con tiempo suficiente para hacer un pequeño calentamiento, que consiste en rodar de forma suave unos diez minutos. Así activarás las piernas. ¡Ya estás preparada! Ahora a la línea de salida y a pasarlo bien.

Sin duda, esta nueva experiencia te servirá para que continúes entrenando de forma habitual. Como habrás podido comprobar en los días previos a la carrera, salir a correr te sienta muy bien.

Espero verte el próximo día 8 con tu dorsal y dispuesta a disfrutar de la carrera. Entre todas conseguiremos que iniciativas como la Carrera del Día de la Mujer fomenten la práctica del running entre las mujeres y que se iguale el porcentaje de mujeres que corremos con respecto al de hombres. ¡Mucho ánimo y a correr! ¡Ya no tienes excusas!