Real Murcia - UCAM: En busca del trono de la capital

Tanto Adrián Hernández como Asier Santana tienen bajas muy importantes de cara al partido de rivalidad local

El derbi capitalino está a la vuelta de la esquina. El Real Murcia y el UCAM Murcia cruzan sus caminos hoy (17.00) en Nueva Condomina. Se trata de una rivalidad que no es ni mucho menos histórica –su primer enfrentamiento fue en el año 2015– pero que tiene un aroma de partido picante por los hechos acontecidos en los últimos años y por ver quién domina el panorama futbolístico en la capital.

Los dos equipos, sobre el papel, vienen en plena igualdad de condiciones. Ambos llegan con 33 puntos en la clasificación y sus guarismos en el número de victorias, empates y derrotas son calcados. Ocho triunfos, otras tantas derrotas y nueve empates son los números antes de que se juegue la jornada 26. Sin embargo, las sensaciones son distintas en cada escuadra. El Real Murcia no atraviesa un buen momento de forma y viene de realizar dos partidos muy pobres donde solo le ha servido para sumar un punto contra Villarrobledo y Talavera, equipos de la zona baja de la tabla. Venía de una muy buena racha de resultados, donde el conjunto grana fue capaz de sumar diez de doce puntos posibles, pero no ha podido dar continuidad y seguir con la racha positiva.

En cambio, en el UCAM Murcia las sensaciones son totalmente diferentes. Enero fue un mes con más trabajo de lo habitual para la directiva y se produjeron muchos cambios en la plantilla para intentar reconducir la situación que pocos esperaban a principio de temporada, ya que la plantilla estaba hecha para luchar por todo. En primer lugar, se cambió el entrenador. Miguel Rivera fue destituido después de conseguir unos resultados insuficientes desde su llegada y las riendas las cogió Sergio Aracil, entrenador del filial. Sus números en dos partidos fueron de una victoria por 4-3 frente al Linense, que hizo dudar de si era el indicado para el puesto, y una abultada derrota por 4-0 frente al Marbella que le sentenció. Esta situación propició la contratación de Asier Santana como técnico del primer equipo. Una apuesta con un entrenador que no había trabajado en el Grupo IV. De momento, está dejando resultados que ninguno de los tres entrenadores había logrado con anterioridad. Después de tres partidos al frente, el equipo universitario aún no conoce la derrota y suma siete de nueve puntos posibles. Las sensaciones han cambiado y el UCAM es un equipo peligroso. Es un conjunto que trata bien la pelota y que, desde la llegada del técnico vasco, ha mejorado mucho en la faceta defensiva. Sigue teniendo problemas en la creación de juego en tres cuartos de campo y le está costando hacer goles. Pero desde luego, afrontan el partido en mejor momento que los granas.

En el partido de la primera vuelta, el choque quedó en empate a cero, pero lo cierto es que los granas fueron superiores y merecieron ganar ese partido. Por entonces, seguía en el banquillo universitario Rubén Albés. Mucho han cambiado las cosas desde octubre, tanto en sensaciones como en plantillas. En el caso del Real Murcia, la imposibilidad de fichar en el mercado de invierno, ha impedido que su plantilla se fortalezca para afrontar el segundo tramo de la temporada. El UCAM sí lo ha hecho y ha traído piezas de nivel para mantener la categoría sin problemas. Mustafá, Carlos Portero, Dani Segovia y Mario Robles fueron los cuatro fichajes invernales y todos ya han dejado destellos. Sobre todo en el caso de Mustafá, que desde el primer momento ha demostrado que puede ser un jugador clave en lo que queda de campaña y pieza angular del proyecto de la próxima temporada.

Ambos equipos llegan al partido con ausencias importantes en el equipo. Adrián Hernández no podrá contar ni con Marcos Legaz, que sufre una rotura fibrilar en el aductor de la pierna derecha que le mantendrá apartado del terreno de juego un mes, ni con Peque, que arrastra molestias en el muslo desde el partido contra el Talavera. Son dudas Toril, Curto, Silvente y Álvaro Rodríguez. Tiene un problema el entrenador grana para formar la delantera del encuentro, ya que Toril, Curto y Silvente están tocados y Legaz, el hombre que podía actuar en esa posición, es baja. Por su parte, Asier Santana no tendrá en sus filas a los sancionados Vicente Romero y Cristian Galas, ambos por roja en el partido contra el Villarrubia, ni a Chavero, que sufre una rotura fibrilar intramuscular del tercio medio de la pierna izquierda que le tendrá de baja, como mínimo, dos semanas. Es duda Viti por una sobrecarga. El lateral se retiró lesionado contra los manchegos y no ha terminado de recuperarse de la lesión.

Los dos entrenadores han mostrado el máximo respeto posible ante su rival y opinan que «va a ser un partido muy difícil». Adrián Hernández declaró que «hay que tener ese punto de concentración que algunas veces nos puede llegar a faltar contra un rival que viene en una gran dinámica, en su mejor momento y con una solidez defensiva que hasta ahora era impropia en ellos». Asier Santana también alabó a su rival, al que calificó como «un gran equipo que parte como favorito al jugar en casa». Se respira ambiente de derbi desde principio de semana. Un partido que está señalado en rojo. Un partido en el que hay en juego más de tres puntos, aunque ambos lados lo nieguen. Las cartas ya están sobre la mesa.