El UCAM mantiene el casting de pívots

El UCAM Murcia CB arrancó su parón de febrero con los fichajes de Radicevic, Malmanis y Delroy James, sin embargo, puede que no sean las únicas incorporaciones que realice el conjunto murciano durante el tramo final de la temporada para tratar de amarrar la permanencia en la Liga Endesa lo más pronto posible. Y es que el club universitario continúa rastreando el mercado de fichajes y se mantiene la búsqueda de un pívot, según ha podido concocer esta Redacción, pese a dar marcha atrás a la salida de Kevin Tumba en los últimos días.

La idea inicial era que el interior belga se uniera a las bajas de Dusan Sakota, Dino Radoncic y Manu Lecomte, quien entró en la operación de Radicevic siendo cedido al Herbalife Gran Canaria y recientemente se ha lesionado con Bélgica en las Ventanas FIBA. Pero la situación de Tumba ha dado un giro radical, al entrar de nuevo en los planes de Sito Alonso de forma obligada después de que el UCAM le ofreciera la posibilidad de marcharse a Lituania. A partir del lunes por la noche, cuando la selección belga concluya su partido frente a Dinamarca en la clasificación para el Eurobasket de 2021, el pívot regresará al Palacio de los Deportes para preparar el partido frente al Obradoiro del próximo domingo 1 de marzo. Un encuentro para el que existen dudas de que pueda llegar a tiempo Delroy James. Y es que el nuevo fichaje del conjunto universitario no ha llegado en las condiciones físicas óptimas para ofrecer de inmediato el nivel que necesita el equipo ante las urgencias en la clasificación, pese a estar disputando la liga coreana antes de recalar en Murcia, lo que ha desencadenado el cambio de planes con el pívot belga, según ha podido conocer esta Redacción.

«Delroy James es un jugador diferente. Poco usual, no muy visto porque es una mezcla de cuatro y de cinco, es zurdo y con experiencia. Además es capaz de ser muy importante en defensa. Vamos a ver si conseguimos que se ponga en forma rápido, y cuando se ponga en forma creo que va a dar algo diferente al equipo. Sobre todo en la capacidad que tiene de generar cosas desde su defensa», comentaba Sito Alonso en el podcast de La Pizarra, de Onda Regional, el pasado jueves, en una entrevista en la que volvió a remarcar el trabajo físico que está realizando el norteamericano. «Que alterne las dos posiciones es algo vital para nosotros, y creo que lo va a poder hacer. Pero tiene que estar en una forma física muy buena, que es lo que está consiguiendo poco a poco con los entrenamientos», deslizaba el entrenador del UCAM en el anterior medio citado. Así pues, Delroy James podría no llegar a tiempo para el partido en Santiago ante la 'pretemporada' a contrarreloj que se encuentra realizando al no estar entre sus parámetros físicos más óptimos. De hecho, su inclusión en la convocatoria supondría tener que 'agotar' un cambio más al entrar hace dos semanas Townes, Malmanis y Radicevic por el partido aplazado ante el Iberostar Tenerife. Lista en la que sí se encuentra actualmente Kevin Tumba.

Por otro lado, a día de hoy, ni Dusan Sakota ni Dino Radoncic se han desvinculado del club universitario, por lo que el UCAM tiene en nómina a 15 jugadores. El ala-pívot griego sigue trabajando con normalidad con el resto de sus compañeros mientras que encuentra un nuevo destino o el conjunto universitario alcanza un acuerdo para la rescisión de su contrato. Mientras que el alero montengrino, que ha sido dado de baja a pesar de ser el segundo máximo reboteador del plantel, se encuentra trabajando con su selección.