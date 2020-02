El Jimbee quiere agotar sus últimos cartuchos para optar al play off de liga

Al Jimbee apenas le quedan cartuchos para luchar por el único objetivo que le queda vivo en la liga. En esta temporada ha fallado en los partidos decisivos, precisamente, cuando las circunstancias estaban a favor. Ahora, al conjunto cartagenero le queda restar distancias con respecto a la octava posición y para ello, la única opción es sumar los tres puntos que va a disputar esta tarde, a las 18.30 horas, en el pabellón municipal de La Salobreja donde se va a enfrentar a que fue algo más de una semana su verdugo en la Copa del Rey, el Jaén Paraíso. Rival que está situado precisamente en la octava posición a seis puntos de los albirrojos.

Un nuevo traspiés, descolgaría al Jimbee por la lucha del play off por el título, pero una victoria permitiría seguir en le metería de lleno en la pelea por la octava plaza. «Hay que dejar claro que nuestro pensamiento está en el partido de esta tarde porque una victoria nos metería de lleno en la lucha por el play off. Es verdad que este es el objetivo, pero es un error mencionar tanto que la meta es estar en el play off. Nuestras premisas es ir partido a partido», incidió Duda, técnico del Jimbee, quien también argumentó que en «siete partidos de los últimos ocho, los rivales han tenido que utilizar el portero jugador. Esto quiere decir que nosotros hacemos bien las cosas durante muchos minutos. También es cierto, que en tres de ellos nos han remontado, mientras que en cuatro partidos hemos salido airosos. Por tanto no hay que obsesionarse con las defensas cuando nos tocan jugar contra portero-jugador. Esto además es positivo porque nosotros tenemos que llegar a que el rival tenga que jugar de cinco y después nos tocará saber defender bien este tipo de estrategias», subrayó Duda.

El entrenador hispanobrasileño recupera al pívot internacional Solano después de perderse los partidos contra Levante y O´Parrulo. «Le vamos a hacer unas pruebas, pero todo indica a que va a poder saltar a la pista», concluyó el técnico del Jimbee.