Borja Jiménez: "Hay margen para mejorar"

Continúan avanzando las semanas y nos vamos acercando al mes de febrero. A principios del mismo se cumplirán dos meses del debut de Borja Jiménez al frente del banquillo del Cartagena. Dos meses que han dado para mucho y en los que al conjunto albinegro le costó arrancar a pesar del conseguir la victoria en el último suspiro en el primer encuentro dirigido por el abulense. Dudas en el juego que hicieron encadenar varios partidos consecutivos sin conocer la victoria que terminaron con la pérdida del colchón de puntos que el Cartagena tenía sobre sus perseguidores.

Poco a poco, y con el partido ante el CSKA de Muscú de por medio, los de Borja han ido rehaciéndose hasta empezar a ir engranando su juego, que le ha llevado a lograr una racha mejor: «En estos tres últimos partidos hemos conseguido siete de nueve puntos posibles, que creo que son números difíciles de superar si tenemos en cuenta la altura de la temporada en la que nos encontramos. Nuestro nivel de exigencia nos obliga a ir a por ese nueve de nueve, que sería lo idóneo, pero todavía veo al equipo con margen de mejora, con potencial para mostrar una mejor versión tanto a nivel defensivo como ofensivo, que es lo que más tranquilo me tiene. El hecho de que cada vez vamos haciendo más cosas, sintiéndonos más cómodos y ganando partidos», asegura el técnico.

Con un margen de mejora considerable y con la ambición y exigencia de seguir haciendo las cosas bien, el Cartagena se verá las caras este domingo frente al Algeciras. Un encuentro en el que, según Borja, los andaluces saldrán a morder para tratar de escalar puestos en la tabla que le ayuden a salir de la zona baja: «Todos los equipos que están de mitad de tabla hacia abajo se agarran mucho al resultado en cualquier partido. Pero lo hacen mucho más en casa para poder sacar puntos e intentar salir de esa zona baja». Se trata el Algeciras, además, de un equipo que en las últimas semanas está demostrando un buen nivel consiguiendo importantes resultados ante potentes equipos: «Hace solo quince días fueron capaces de ganarle al Badajoz en su casa. También consiguieron sacar un empate ante un rival que nos quitó puntos a nosotros como es el Cádiz B, así que, al igual que todos los de esta categoría, va a ser un partido muy difícil. Sé que lo digo siempre y que me repito semana tras semana, pero es que es la realidad. En Segunda B no hay un partido fácil. Lo ideal sería disputar un partido en el que fuésemos dominadores, donde tuviéramos el control del partido, donde a ellos no les permitamos hacer muchas acciones de juego directo sobre la última línea, en el que se sintieran incómodos en todo momento, donde nosotros no dejáramos espacios entre las líneas para ganar esos segundos balones. Eso es lo que me gustaría. No sé lo que terminará saliendo al final, pero nosotros hemos trabajado todo lo posible a lo largo de la semana para acercarnos al máximo y para que el partido vaya donde nosotros queremos», afirma el abulense. Con respecto a los errores puntuales que está cometiendo el equipo, el técnico asegura que tienen que tratar de corregirlos lo antes posible para evitar perder más puntos de esta forma: «Tendremos que aumentar el nivel de concentración para evitar esos errores que estamos teniendo y que por desgracia nos están penalizando. Si tú ves cualquier partido de Segunda B, siempre hay errores, pero a nosotros nos están penalizando en exceso. Con un poco más de concentración y algo más de fortuna seguro que se va reduciendo».