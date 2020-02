La empresa LowGolf, único puente a The Open

La prestigiosa The R&A, entidad organizadora del campeonato Major más antiguo e internacional de golf, The Open, ha escogido a la empresa murciana Lowgolf como la única autorizada a vender el evento en España, Francia y Portugal en las ediciones 2020 y 2021. Lowgolf crea así paquetes de golf únicos para asistir a uno de los mejores torneos de golf del mundo.

Este privilegio lo tienen un número muy reducido de agencias a nivel internacional, colocando a la empresa murciana en un puesto privilegiado en lo que a calidad se refiere. A ciertos niveles la competencia es muy dura y los criterios de selección exigentes, como requisito indispensable se pide holgada experiencia que en el caso de Lowgolf está sobradamente probada ya que lleva muchos años acudiendo a la cita.

«Para mantenernos como únicos proveedores autorizados por R&A teníamos que superar un volumen de ventas que en 2020 hemos sobrepasado, a partir del día siguiente de la finalización de The Open 2019 comenzamos a trabajar y gracias a eso hemos renovado el contrato para la edición de 2021», declaró Pedro Fernández, Manager CEO de la empresa. Actualmente están trabajando para la edición 2021, que es especial debido a que Th Open cumple su 150 aniversario y tendrá lugar en St. Andrews cuna del golf.

Lowgolf ofrece experiencias de golf a los mejores destinos desde hace once años y una de las cosas de la que Fernández se siente más orgulloso es de la asistencia murciana a este Major: «Me encanta el público de mi región, superan a otras comunidades con muchas más licencias, me maravilla como los aficionados murcianos no faltan nunca a estas grandes citas», dijo.