Real Murcia - UCAM: Quebraderos de cabeza distintos

Real Murcia y UCAM Murcia afronta el domingo en Nueva Condomina un derbi en el que ambos llegan con la obligación de ganar. Los granas para despejar las dudas que han vuelto a surgir después de tres jornadas en las que no acompañan ni el juego ni los resultados; y los universitarios para confirmar que con Asier Santana el sol comienza a salir en La Condomina. Ayer, ambos equipos comenzaron a preparar el duelo del fin de semana, sin embargo, Adrián Hernández y Santana tienen calentamientos de cabeza diferentes. Si el primero sigue con los problemas en ataque que han condicionado sus alineaciones en las últimas jornadas; el segundo deberá buscar soluciones en defensa, donde pierde a Galas y Vicente Romero por sanción.

Ambos centrales no podrán estar en Nueva Condomina después de ser expulsados ante el Villarrubia. Aunque el UCAM Murcia recurrió la tarjeta roja al canario, el Comité de Competición ha decidido mantener el castigo de un partido, por lo que no podrá estar en el derbi. Santana, en su cuarto encuentro en el banquillo universitario, tendrá que buscar soluciones en una zona del campo en la que no hay demasiadas alternativas y en la que no se están consiguiendo los resultados esperados.

Lo normal es que la posición de Galas sea cubierta por Hugo Álvarez, quien en los dos últimos choques se ha quedado en el banquillo por decisión técnica. El vigués formaría pareja con Albizua.

En el centro del campo, además del sancionado Vicente Romero, Chavero también será baja. El lunes se confirmaba que el jugador catalán estará entre tres y cuatro semanas ausente por una rotura fibrilar.

Mario Robles, quien debutaba el domingo pasado después de aterrizar el último día de fichajes del mercado invernal, es el que más papeletas tiene para actuar de pivote y cubrir la baja de Romero. Junto al ex del Cornellá estaría Rafa de Vicente, quien no jugó ante el Villarrubia por un proceso gripal.

Si Asier Santana parece tener alternativas para los ausentes, más problemas acumula Adrián Hernández en el Real Murcia. Las lesiones de Víctor Curto, Alberto Toril y Marcos Legaz han dejado a Chumbi como único delantero. Anda el técnico grana pendiente de la evolución del catalán y del mallorquín. Aunque no tienen el alta médica, ayer pudieron ejercitarse con el grupo. Necesitan los murcianistas a Curto, ya que sin él las victorias no acaban de llegar. Si el '10' grana fue clave en los triunfos frente al Cádiz B, el Algeciras y el Córdoba. Ya sin él, los murcianos empataron a tres en el campo del San Fernando, cayeron en NC contra el Talavera (0-1) y este fin de semana solo empataron (0-0) ante un Villarrobledo que es el último clasificado.