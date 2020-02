Una empresa pone a la venta sus acciones del Real Murcia a través de Milanuncios

Algunos de los empresarios que a finales de 2018 compraban acciones del Real Murcia para ayudar al club grana a salir de una situación crítica se sienten ahora defraudados con el consejo de administración de la entidad. Pese a que no fallaron en el momento importante, el pasado mes de diciembre, cuando los actuales gestores del Real Murcia volvían a necesitar liquidez para hacer frente a los pagos concursales, no les llamaron para invitarles a poner dinero que posteriormente se convertiría en títulos. Dejando de lado a esas empresas que ya eran accionistas, el equipo presidido por Francisco Tornel decidió apostar por otras sociedades que no estuvieron de lado del club en noviembre de 2018. Enrique Roca, por ejemplo, o el mismo KBussines son los grandes beneficiados de ese proceso, ya que antes del comienzo de la nueva ampliación cuentan con una participación de 215.000 euros y 150.000 euros.

Una de las empresas que en noviembre de 2018 compraba el máximo de acciones que podía, dado el límite puesto por Víctor Gálvez, se ha sentido tan decepcionada por la forma de actual del consejo de administración que en la Junta del pasado domingo no solo votaba en contra de la ampliación de capital mixta al considerar que "está hecha a dedo" sino que además, después de ver la falta de explicaciones de los gestores granas en la cita del domingo y sus pocas ganas de debate, ha decidido poner a la venta su paquete accionarial. Y lo ha hecho a través de la web de Milanuncios.



En ese portal, dentro de la categoría Oportunidades de negocio, aparece la mencionada oferta. Bajo el título 'Venta de Acciones Real Murcia', el empresario indica que "se vende un importante paquete de acciones del Real Murcia". El anuncio se podía el 17 de febrero de 2020 y ya han sido 150 personas ya han visto la publicación. Algunos de ellos no han dudado en ponerse en contacto con el accionista para llegar a un acuerdo y quedarse con este paquete.

De cerrarse la operación, el comprador, aunque no fuera accionista anteriormente, podrá acudir en las dos primeras fases, saltándose así los límites que han establecido en Nueva Condomina para que nadie que no invirtiera en la anterior ampliación pueda adquirir un paquete importante de títulos sin pagar un extra. La forma de entrar por la vía rápida y saltarse dicha prima de emisión es ser accionista, y algunos de los interesados en entrar en el club grana sin tener que cumplir con los cortafuegos que ha establecido el consejo con el apoyo de la Junta están viendo esta vía.

El Real Murcia pondrá en marcha en los próximos días una ampliación de capital mixta. Aprobado el pasado fin de semana en Junta, el proceso se dividirá en dos. Por un lado, se convertirán los 800.000 euros que distintos empresarios pusieron el pasado mes de diciembre. Por otro lado, se lanzarán acciones por un total de 2,2 millones de euros. Entre los que prestaron dinero destaca Enrique Roca, quien pese a que en la anterior ampliación solo compró unas cuantas acciones de forma personal, ahora ve como el consejo de administración le abre completamente las puertas para que invierta 215.000 euros y tenga la posibilidad de ir con todo en la segunda fase del proceso, donde será libre para los actuales accionistas. También se ha aprovechado de esta vía el propio KBussines. La empresa gestionada por los consejeros granas y que fue constituida en febrero de 2019, por lo que no tiene acciones, ahora cuenta con 150.000 euros del capital social.