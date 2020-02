Tornel se queda fuera del aumento de capital por compensación de créditos

Enrique Roca pasó de puntillas por la anterior ampliación de capital. Apenas compró unas cuantas acciones que dentro de un accionariado tan repartido no representan nada. Sin embargo, pese a su nula apuesta en el momento en el que había que demostrar el apoyo al club, el consejo de administración le ha abierto de par en par las puertas, permitiéndole convertir en acciones 215.000 euros. Antes de la ampliación, el lorquino supera a Francisco Tornel. Y es que el presidente se quedó fuera del aumento de capital por compensación de créditos. El presidente no aparece ni de forma individual ni dentro de la aportación realizada por el KBussines, sociedad de la que es socio. En diciembre intentó por todos los medios que los 90.000 ha puesto en estos meses en el club se transformasen en acciones, pero, tal y como él mismo explicaba en la pasada Junta, no pudo ser. El consejo de administración votó en contra.

Con el capital casi igualado, la ampliación se convertirá en una lucha entre Tornel y Roca a la espera de que surja algún invitado inesperado. El presidente ha reiterado en varias ocasiones que va a poner otros 200.000 euros. Lo podrá hacer en la primera fase. Por su parte el lorquino tendrá que esperar a la segunda fase. Al ser accionista en el primer mes solo podrá igualar lo que compró hace un año, que apenas son unos euros, para en el segundo round ingresar lo que quiera. En esta ampliación se sacarán a la venta acciones por valor de 2,2 millones.