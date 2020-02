El Muleño logra igualar al final al Plus Ultra en un partido con mucha emoción

Choque muy intenso y disputado entre el Muleño y el Plus Ultra, en el que a una primera parte dominada por los locales, que se adelantaron en el minuto 16 gracias a Pedro Ángel, le correspondió una segunda mitad en la que desde el principio se impuso el juego del Plus Ultra. Así, cuando solo se habían disputado tres minutos tras la reanudación, los visitantes empataban por un penalti transformado por Rubén. Poco a poco el partido se fue volviendo loco y en una de las llegadas al área del Plus Ultra Garnés ponía en ventaja a los suyos. El Muleño respondió metiendo todo lo que tenía arriba para empatar, hasta que ya en plena agonía del partido en el minuto 92 Álvaro Esquinas conseguía marcar, arrancando un punto para los suyos.