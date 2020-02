La Copa de Campazzo

El argentino se lleva el trofeo al mejor jugador y con el reconocimiento unánime del público

«Me levanto todos los días pensando en cómo ser mejor». La frase es de Facundo Campazzo. La pronunció en 2017, en su última entrevista como jugador del UCAM Murcia. En el Teatro Romea se sinceró a La Opinión. Tres años después, el argentino sigue creciendo como jugador. En la Copa del Rey de Málaga lo demostró. Cuando salió del UCAM Murcia para regresar al Real Madrid, era un buen base que metía miedo con su capacidad de sacrificio defensivo. También anotaba, pero fallaba en la selección de tiro. Con Fotis Katsikaris entendió cómo se juega al baloncesto en España; con Pablo Laso ha alcanzado la excelencia. Ayer, en el Martín Carpena, con el Unicaja como rival, demostró al mundo entero que quizás es el mejor base fuera de la NBA hoy en día. El conjunto madridista conquistó su vigésimo octava Copa del Rey al ritmo que marcó desde el primero y hasta el último minuto el exjugador del UCAM Murcia (68-95).

Después de los mejores cuartos de final del torneo de las dos últimas décadas, se vivió la final más desigualada desde 1983. Prácticamente no hubo partido. El monólogo blanco liderado por Campazzo acabó con una racha de dos dolorosas derrotas consecutivas sufridas en Las Palmas 2018 y Madrid 2019 por los jugadores de Pablo Laso. Le tenían ganas al torneo. La última vez que la ganaron fue en Vitoria 2017, cuando el base argentino jugaba en el UCAM Murcia. Por tanto, ayer sumó su primer título el jugador de Córdoba, que llegó a España después de jugar en el Peñarol.

El partido no tuvo excesiva historia porque la defensa madridista marcó el desarrollo desde el primer cuarto. El Unicaja se quedó en solo 13 puntos, un bagaje muy pobre frente a un rival de un potencial inagotable. Desde el inicio marcó diferencias el conjunto de Pablo Laso, que basado en la anotación de Carroll y Campazzo se fue hasta los nueve puntos de diferencia a 2:54 del final de este acto. Luis Casimiro ordenó tiempo muerto y situó en pista a Darío Brizuela para intentar frenar al argentino, pero no pudo. Carroll sumó otro triple para alcanzar los 10 puntos y el Madrid creció hasta un 13-26. La peor noticia para el Unicaja no era ya el marcador, sino que Jaime Fernández, su mejor hombre en las semifinales, se fue al banco lesionado y ya no pudo jugar ni un minuto más en el resto del encuentro.

Dobles figuras

El Unicaja estaba tocado después de lograr de salida en el segundo cuarto un triple Rudy Fernández (13-32). La máxima renta llegó a ser de 21 puntos para los madridistas (14-35), pero entonces llegó el momento de Brizuela. El exjugador del Estudiantes se echó al equipo local a sus espaldas y lideró un parcial de 12-0 con 10 puntos suyos (26-35). Una defensa en zona y el descanso obligado para Campazzo fueron las claves de esa reacción, pero Taylor, con un triple, y el regreso del argentino, que acabó la primera parte con 7 asistencias y 10 puntos, volvieron a abrir una brecha importante (28-43).

La maquinaria madridista volvió a rendir a un gran nivel en el tercer cuarto. El protagonista fue Jaycee Carroll, con 10 puntos, seis de ellos en el último minuto, que puso la desventaja para los malaguistas en 28 puntos (40-68). Campazzo ya había repartido 11 asistencias y en el último período, cuando Laso decidió sustituirlo a 2:59 del final, todos los aficionados, dio igual el color de sus camisetas, se pusieron en pie para aclamar al argentino. Recital de baloncesto del internacional argentino, convertido