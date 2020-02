El Real Murcia no puede con el colista

El Real Murcia no ha conseguido superar al Villarrobledo, colista del grupo IV de Segunda División B, y sigue sin mostrar signos de mejoría tras su bajón de rendimiento en las últimas jornadas (0-0). El conjunto grana se mantuvo siempre en su zona de confort en un partido sin ritmo ni ocasiones y no mejoró la preocupante imagen ofrecida frente al Talavera hace siete días en Nueva Condomina. Adrián Hernández, entrenador murcianista, contaba con varias ausencias ante la plaga de lesionados y partió de inicio con Chumbi como máxima referencia junto al canterano Silvente. Además, Dorrio ocupó el costado derecho ante la ausencia de Álvaro Rodríguez. Sin embargo, la fórmula del entrenador murciano, quien tan solo agotó un cambio pese a que no marchaban bien las cosas, no fue suficiente para lograr los tres puntos.

Ya la primera mitad avisó del guion que iba a tomar el encuentro. Pelea en el centro del campo y el juego directo como mejor opción para hacer daño junto al balón parado. Así avisó el Villarrobledo en unos primeros compases donde a los granas les costó llevar la iniciativa. A los 20 minutos de partido, un libre directo ejecutado por Armando rozó la escuadra de la portería del cuadro manchego, y a la media hora llegó la mejor ocasión prácticamente del encuentro para los visitantes. Y es que un pase filtrado de Meseguer para Chumbi dejó al delantero aguileño solo en la frontal del área pequeña, pero su disparo se topó con el guardameta Salcedo. El equipo murciano lo siguió intentando con varios saques de esquina consecutivos, pero sus remates se marcharon desviados o por encima del larguero.

En la segunda mitad el ritmo todavía fue más lento. Adrián Hernández tan solo movió una pieza al dar entrada a Peque por Silvente, pero eso no sirvió para encontrar la chispa necesaria para prender el partido. Tan solo un disparo lejano de Dorrio y un centro largo de Iván Pérez que no encontró rematador se convirtieron en las mejores armas del Real Murcia. El equipo grana intentó apretar en los últimos compases con un cabezazo de Edu Luna y otra oportunidad para Chumbi dentro del área que se marchó a córner. Sin embargo, también tuvo que sufrir atrás para evitar perder el punto.