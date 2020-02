Luisle: "Quizá hay que pensar en parar, porque no estoy como me gustaría"

Los dos corredores murcianos más laureados del panorama ciclista en la Región lograron sobreponerse de una primera etapa en la que la diferencia de tiempo entre los cabeza de carrera y el pelotón, donde ellos acabaron la jornada, era prácticamente insalvable.

Luis León Sánchez consiguió atravesar en primera posición el pasillo de aplausos de la Gran Vía por tercer año consecutivo. A pesar de llegar de una Vuelta a Valencia en la que no pudo encontrar el ritmo de pedaleo adecuado para llegar en condiciones a la prueba murciana, el ciclista muleño volvió a brillar ante su público, y no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer a su equipo el trabajo realizado en esta Vuelta a Murcia: «Cuando tienes unos compañeros que confían en ti, todo sale bien». Además, aprovechó para anunciar un posible parón en la temporada que le permita volver con más fuerza: «Igual ahora hay que pensar en parar porque no estoy lo bien que a mí me gustaría. Me hubiese gustado arrancar mejor en este inicio de temporada, pero ahora es momento de hablar con el equipo y ver qué decisión se toma».

Por su parte, Alejando Valverde volvió a demostrar que a sus 39 años sigue estando fresco, cualidad que quedó de sobra probada en el arranque que protagonizó en el Alto del Collado Bermejo, y que la afición supo valorar cuando el de Las Lumbreras recogió en el podio el premio al valor deportivo. Con el objetivo de los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo verano entre ceja y ceja, Valverde quiso recordar que tiene cuerda para rato: «Estoy bien, a lo mejor no tengo el punto de forma de otros años, pero mal no estoy. Voy a seguir luchando y trabajando».