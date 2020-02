La Junta de Accionistas se celebra hoy en NC tras la falta de quórum

La Junta Extraordinaria de Accionistas del Real Murcia se desplazó a la mañana de hoy después de no alcanzarse ayer el quórum necesario para su celebración en primera convocatoria. Estaban citados los socios granas esta mañana en el estadio Nueva Condomina, sin embargo, después de lo ocurrido en las dos últimas juntas, la posibilidad de que se llevara a cabo la reunión era nula. Los estatutos del club grana establecen que para celebrarse una junta en primera convocatoria tiene que reunirse como mínimo un 50% de quórum, y con el accionariado tan repartido, llegar a esa cifra es muy complicado. Aunque algunos accionistas no dudaron en presentarse a las diez y media en las instalaciones de Nueva Condomina, finalmente tuvieron que marcharse para volver hoy domingo a la misma hora. Y es que tal y como anunciaba Antonio Rubio, secretario del consejo de administración, la junta no podría celebrarse al reunirse solo un 23,08% del capital social. Según la cifra dada por el club, en la sala había 346.873 euros, de los que 200.000 euros son de Francisco Tornel, presidente y máximo accionista. No obstante, para poder someter a votación los puntos del Orden del Día planteados por el consejo de administración sí que será necesario una asistencia como mínimo del 35% del capital social (525.000 euros).