El FC Cartagena, en examen continuo

Está siendo un inicio de la segunda vuelta difícil para la mayoría de los equipos del grupo. El caso del Cartagena no deja de sorprender: el que hasta ahora era el equipo más regular del grupo fuera de su estadio, el mejor visitante en cuanto a números, no se encuentra cómodo lejos de la trimilenaria. Un fallo defensivo inocente hizo perder dos puntos muy valiosos al conjunto de Borja Jiménez. No obstante, es momento de dejar atrás los fantasmas del empate en Cádiz y centrarse en lo que le espera esta semana al conjunto albinegro. El rival, un aspirante a entrar en la pelea por el play off: la Balompédica Linense. El Cartagena se enfrenta a la Balona (17.00, footters.com) con el objetivo de seguir su buena dinámica en casa.

El experimentado entrenador Antonio Calderón tomaba el mando antes del parón navideño. Gaditano, de la tierra y que conoce la categoría a la perfección. Con experiencia en los banquillos de Tenerife, Cádiz, Fuenlabrada o el Salamanca CF, llega a una Balona con expectativas de meterse en la pelea por los puestos de arriba. De momento, ha empezado con buen pie: Calderón ha conseguido 14 puntos de 21 posibles. Solamente ha perdido fuera de casa en una ocasión, dejándose tres puntos en La Condomina que le dieron vida al UCAM de Asier Santana. Los linenses nunca se han bajado del 'Top 10' de la tabla y desde la llegada de Antonio Calderón se han conseguido afianzar en la séptima posición.

La Balompédica Linense tiene las miras puestas en las posiciones de play off. El Córdoba, equipo que marca la frontera entre los puestos de privilegio y el resto de la clasificación, tan solo está a cinco puntos. Los de Antonio Calderón cuentan con 36 puntos en su casillero y vienen dispuestos a pelear por la victoria en un campo en el que jamás ha conseguido vencer al FC Cartagena.

La Balona visitará el Cartagonova con un equipo que se ha renovado por completo. Solo Javi Montoya, Carrasco y Sergio Rodríguez tras varios años en una Balona que se reforzó bien en el mercado veraniego. Los linenses cuentan con jugadores muy interesantes como Tomás, Manu Molina o Bandaogo. Además, cuenta con dos delanteros con mucho gol como son Dopi, máximo goleador del conjunto albinegro con seis goles; y Pito Camacho que cuenta con cinco dianas y es un viejo conocido del entrenador del Cartagena, pues militó en el Mirandés la temporada pasada. Entre los dos han metido prácticamente la mitad de los goles a favor del equipo comandado por Antonio Calderón. En invierno también han firmado contrataciones de gran nivel como es el caso de Airam Benito, centrocampista de una calidad excelsa.

El Cartagena quiere mantener su buen nivel en el Cartagonova. Su casa es un fortín desde que el Sevilla Atlético se llevase los tres puntos en el mes de septiembre. El conjunto albinegro cuenta sus partidos en casa por victorias, a excepción de cuatro ocasiones donde San Fernando, Talavera, Yeclano y Don Benito fueron capaces de rascar un punto. La última fue con Borja Jiménez ya en el banquillo albinegro, donde encajaron un gol en la última jugada del partido tras un error defensivo.

El anterior partido en el Cartagonova los de Borja firmaron un encuentro correcto, superando con facilidad por 2-0 a un Sanluqueño que vino con la intención de rascar algún punto. Por el momento, el arranque de Borja como entrenador está siendo algo irregular: 8 puntos de 18 posibles.

Un arranque así también lo tuvo en su momento el uruguayo Gustavo Munúa, quien en sus primeros seis partidos hizo los mismos números que el entrenador abulense.



Sin Carlos David

El conjunto albinegro llega a este partido con una baja sensible: Carlos David. El central extremeño estará más de un mes y medio de baja, lo que convertirá a Sergio Ayala en el central titular, por lo que hemos podido ver en partidos anteriores. No obstante, Borja Jiménez advirtió que Ayala tuvo problemas en el anterior partido. Aunque ha entrenado con normalidad, es posible que Álex Martín pueda ser de la partida.

El emeritense ha sido uno de los jugadores más utilizados por Munúa desde el inicio de liga, y Borja también lo ha tenido en cuenta en sus alineaciones. A los diez minutos del partido contra el Cádiz tuvo que ser sustituido por Sergio Ayala. Otro con los que no podrá contar es el extremo Manu Viana, que continúa con su recuperación. El que parece que sí podrá estar será el brasileño Vinicius Tanque, último fichaje albinegro que ha levantado mucha expectación en el entorno del Cartagena.