El Real Murcia se niega una vez más a inscribir las acciones de Mauricio García

El Real Murcia no inscribirá en el libro de socios del club a Mauricio García de la Vega. Pese a que en los últimos días el consejo de administración había debatido si reconocer al mexicano como poseedor de un paquete accionarial por valor de 178.000 euros, finalmente los responsables de la entidad volverán a desacreditar al azteca. Una vez más dicen 'no' a la petición de De la Vega, y defienden su postura basándose en el auto del Mercantil, donde se indica que el empresario debería haber solicitado que se ejecute judicialmente la resolución del TAS. Aunque la magistrada María Dolores de las Heras, reconoce que Mauricio García es el dueño de las acciones que inicialmente estaban en manos de Raúl Moro, el consejo sigue exigiendo el exequatur.

Lo sorprendente de la contestación del consejo de administración aparece en un segundo punto. Aunque dejan claro que no inscribirán las acciones de la polémica, unas líneas después no descartan la entrada de Mauricio García a la sala en la cita que se llevará a cabo mañana domingo en segunda convocatoria. En dicho documento se indica que el presidente, en este caso Francisco Tornel, pudiera autorizar el acceso a cualquier persona que considere oportuno. Aunque también añade que esa decisión podría ser revocada por el resto de accionistas presentes.

La decisión final del consejo de administración se produjo solo cuatro días después de que Francisco Tornel, presidente y máximo accionista del club, dijese públicamente que iba a inscribir las acciones de Mauricio García de la Vega para evitar una nueva impugnación. Y es que en la carta remitida a la entidad por el mexicano ya se dejaba claro que si no se le dejaba acceder a la Junta tomaría medidas judiciales.

Las palabras de Tornel han vuelto a caer en saco roto. Una vez más queda el presidente grana retratado. Y es que pese a confirmar que De la Vega sería inscrito en lugar de Raúl Moro, finalmente ocurrirá otra cosa. Aunque tiene un paquete accionarial de 178.000 euros, esas acciones están en el limbo, no pudiendo ser utilizadas. De hecho, ni se reconocen al mexicano ni a Raúl Moro, quien también ha pedido acudir a la cita que se llevará a cabo el domingo en segunda convocatoria.

Nada más salir a la luz las palabras de Tornel, desde el consejo de administración defendieron que había un debate abierto. El jueves mismo, en distintos medios, reiteraban que la decisión no estaba tomada. Sin embargo, la carta ya estaba enviada. Es más, esa notificación, que llegaba el jueves a manos del destinatario, está fechada a 11 de febrero, justo el día en el que el presidente del Real Murcia decía todo lo contrario en un periódico digital.

Si el consejo mantiene su palabra y no vuelve a cambiar de opinión, la Junta de mñana se celebrará una vez más sin la presencia de Mauricio García. La duda ahora está en si los responsables granas podrán sacar adelante los puntos del orden del día, en los que se propondrá una ampliación de capital mixta y varios cambios en los Estatutos para evitar la llegada de un accionista que controle más del 51% del capital social.

Para que esa votación pueda llevarse a cabo en segunda convocatoria, el consejo de administración necesita un 35% de quórum. Si no hay representado un capital social de más de 525.000 euros no se podrán aprobar las propuestas. Las previsiones no son muy halagüeñas. Y es que en las dos juntas anteriores no se ha alcanzado esa cifra. En la última de noviembre solo se llegó al 29%.

El consejo de administración del Real Murcia necesita sacar sí o sí la ampliación de capital, y es que hay empresarios que ya han adelantado préstamos por valor de 800.000 euros con la promesa de convertirlos en acciones en estos primeros meses del año. Si no se pudiera votar el aumento de capital, el club grana debería devolver un dinero que ya ha gastado. Esa partida fue destinada al pago de acreedores con el objetivo de salir del concurso.



Miedo a perder judicialmente

Con la presencia de Mauricio García, los responsables granas acabarían con la incógnita. Los 178.000 euros de capital social en manos del mexicano harían que se alcance el 35% de quórum. De ahí que en estos días se haya debatido esa posibilidad. Finalmente ha ganado la opción del 'no', y es que en Nueva Condomina temen que si inscriben a De la Vega ese movimiento les pueda perjudicar judicialmente en la batalla que mantienen con el mexicano y que ahora mismo está en la Audiencia Provincial.