La Junta de Accionistas del Real Murcia pasa a mañana por falta de quórum

La Junta Extraordinaria de Accionistas del Real Murcia tendrá que esperar a mañana después de no alcanzarse el quórum necesario para su celebración en primera convocatoria. Estaban citados los socios granas esta mañana en el estadio Nueva Condomina, sin embargo, después de lo ocurrido en las dos últimas juntas, la posibilidad de que se llevara a cabo la reunión era nula. Los estatutos del club grana establecen que para celebrarse una junta en primera convocatoria tiene que reunirse como mínimo un 50% de quórum, y con el accionariado tan repartido, llegar a esa cifra es muy complicado.

Aunque algunos accionistas no dudaron en presentarse a las diez y media en las instalaciones de Nueva Condomina, finalmente tuvieron que marcharse para volver mañana domingo. Y es que tal y como anunciaba Antonio Rubio, secretario del consejo de administración, la junta no podría celebrarse al reunirse solo un 23,08% del capital social. Según la cifra dada por el club, en la sala había 346.873 euros, de los que 200.000 euros son de Francisco Tornel, presidente y máximo accionista.

Por tanto, será esta mañana, a partir de las diez y media, cuando se lleve a cabo la Junta Extraordinaria convocada por el Real Murcia. Eso sí, el quórum volverá a ser protagonista. Y es que para poder someter a votación los puntos del Orden del Día planteados por el consejo de administración será necesario una asistencia como mínimo del 35% del capital social (525.000 euros). El objetivo de los responsables murcianistas es llegar a esa cifra para poder someter a votación la aprobación de varios cambios estatutarios que impidan la llegada de un accionista que controle más del 50% del club así como sacar adelante una ampliación de capital mixta. Por un lado, se lanzarían acciones por valor de 2,2 millones de euros y por otro se convertirían en títulos los 800.000 euros que el pasado mes de diciembre distintos empresarios prestaron a la entidad para pagar a acreedores.

La duda ahora está en si se alcanzará el quórum necesario para poder votar dichas propuestas. En las últimas juntas de accionistas no se ha conseguido. La de noviembre, por ejemplo, solo se llegó a un 29%. Desde el club se han movilizado esta semana para animar a los socios a que acudan a la cita de Nueva Condomina o a que deleguen sus participaciones en otras personas o asociaciones.

Ni Mauricio ni Raúl Moro

Mauricio García de la Vega, al que el consejo de administración comunicaba en la noche del jueves que no iba a inscribir sus acciones en el Libro de Socios, no se ha dejado ver esta mañana por Nueva Condomina. Tampoco los representantes legales de Raúl Moro. Aunque el extremeño ha avisado esta semana que enviaría a sus abogados para exigir que le dejaran acceder a la sala al estar su empresa inscrita como propietaria de un paquete accionarial de 178.000 euros, en esta primera convocatoria, según ha explicado Antonio Rubio, secretario del consejo de administración, nadie ha acudido en nombre del ex presidente del Real Murcia.

Habrá que esperar a ver si mañana acuden tanto Mauricio García como Raúl Moro. Y si aparecen, será el consejo de administración el que decida si pueden acceder a la sala, aunque de darles permiso solo sería como oyentes, ya que los responsables del club han decidido que esas acciones queden en el limbo mientras que un juzgado no ejecute el laudo del TAS en el que se daba la razón al mexicano.