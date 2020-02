El canterano Silvente, novedad en la lista del Real Murcia

El delantero Andrés Silvente es la gran novedad en la lista de convocados ofrecida por Adrián Hernández para el partido que el Real Murcia disputará mañana en el campo del Villarrobledo. El atacante del Imperial forma parte de los dieciocho jugadores que intentarán conseguir un triunfo mañana a partir de las cinco de la tarde. Ante las bajas en ataque de Víctor Curto, Alberto Toril y Marcos Legaz, el técnico murcianista ha decidido llamar al jugador murciano, que de tener minutos en el choque de mañana debutaría esta campaña en la competición liguera. Sí ha jugado tanto en Copa Federación como en Copa del Rey. En el torneo del KO disputó 24 minutos frente al Leganés.



Andrés Silvente debutó con la camiseta del primer equipo el pasado curso. El delantero murciano de 20 años, que regresaba a las bases del Real Murcia en enero de 2019, tuvo su oportunidad en los encuentros en los que Javi Motos, entrenador del filial, se sentó en el banquillo de Nueva Condomina. El 3 de marzo de 2019 jugaba 8 minutos frente al Marbella y una semana después disputaba 45 minutos contra el Talavera. En este curso Adrián Hernández le metió en la convocatoria para viajar a Badajoz, pero no saltó al terreno de juego. El murciano está haciendo una gran temporada en el Imperial. Ha jugado 1.847 minutos en 23 partidos, marcando 15 goles.



El jugador del filial entra en la lista de convocados por las numerosas bajas que el Real Murcia tiene en ataque. Para el choque de mañana ante el Villarrobledo Adrián Hernández no puede contar con Víctor Curto, Alberto Toril y Marcos Legaz, todos ellos con problemas físicos. Al disponer solo de Chumbi como delantero puro, el técnico grana ha decidido acudir a la plantilla que dirige Javi Motos. En esta ocasión el elegido ha sido Andrés Silvente, que ha ganado la partida a un Álex Melgar que en los últimos tiempos no está contando para Adrián Hernández. El murciano, que ha disputado 291 minutos y marcado dos goles, se queda por octava semana consecutiva sin contar en el primer equipo.





Dorrio podría cubrir la baja de Álvaro Rodríguez

Sin Víctor Curto, Álvaro Rodríguez, Marcos Legaz y Alberto Toril, la lista de dieciocho convocados de Adrián Hernández la forman: Lejárraga, Tanis Marcellán, Dorrio, Antonio López, Armando, Edu Luna, Julio Algar, Iván Pérez, Quereda, Juanra, Juanma Bravo, Víctor Meseguer, Manolo, Peque, Josema, Albert, Silvente y Chumbi.El lateral, que estará casi dos meses de baja por una lesión en la mano, no tiene sustituto natural, por lo que Adrián Hernández tendrá que adaptar a esa posición al extremo vasco.Sin alternativas, al preparador murciano no le queda otra que recurrir al aguileño, que no está cumpliendo con las expectativas en lo que va de campaña.