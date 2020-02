El Lorca Deportiva se une a la celebración del Día contra la LGTBIFOBIA en el fútbol

Sin duda el partido de la jornada 25 en el Grupo XIII de Tercera División será que el que se va a disputar mañana domingo a las seis de la tarde en el estadio Artés Carrasco entre el líder, el Lorca Deportiva y el Mar Menor, tercer clasificado con cuatro puntos menos que los lorquinos, pero también con un partido menos. Los de Paco Garcia no podrán descuidarse ya que por detrás aprieta el Pulpileño con dos puntos menos que recibe al Águilas quien está en una situación complicada y donde va a debutar Felipe Cano.



La nueva directiva del Lorca Deportiva que preside el argentino Hugo Issa ya ha aterrizado del todo y empieza a tomar decisiones. Una de ellas es que quieren realizar un censo de socios. Por lo tanto, todo aquel aficionado que no porte el carnet de abonado, no tendrán acceso al recinto lorquino bajo ningún concepto. Issa y su equipo han detectado algunas irregularidades al respecto.



Antes del inicio del choque ante los marmenorenses, se emitirá un mensaje de solidaridad con el Dia Internacional contra el cáncer infantil.



Por otro lado,el Lorca Deportiva se unirá a la celebración del Día Internacional contra la LGTBIFobia en el fútbol que es el día diecinueve de este mes. Por tal motivo, los jugadores que salten al terreno de juego ante el Mar Menor,lucirán brazaletes con los colores arcoíris, símbolo del colectivo LGTBI dentro de la campaña, La Liga Arcoíris. En el comunicado emitido por la directiva lorquinista refleja que el próximo diecinueve de febrero de 1961 nació Justin Fashanu, primer futbolista que reconoció públicamente su homosexualidad en 1990 y acabó suicidándose en 1998 tras una depresión sufrida por acoso.





//COMUNICADO OFICIAL//



En el apartado deportivo, el técnico Iban Urbano tiene a todos los jugadores disponibles. La duda es Sergio Rodríguez que sale de una lesión que le ha tenido sin jugar durante cinco partidos.Los lorquinos quieren seguir siendo lideres y despejar algunas dudas en torno a que muestran cierta flaqueza cuando se enfrentan a los de arriba.