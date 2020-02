La Federación deja al Real Murcia sin 178.000 euros de ayuda por no estar al día con Hacienda

La Federación deja al Real Murcia sin 178.000 euros de ayuda por no estar al día con Hacienda

El Real Murcia podría protagonizar en los próximos días el Cuento de la lechera. Después de varios meses haciendo conjeturas sobre lo bien que vendría a la economía del club la ayuda por participar en la Copa del Rey, finalmente ese dinero está más lejos que nunca de Nueva Condomina. Se clasificaron los murcianistas para el torneo del KO después de superar tres rondas de la Copa Federación, torneo que acabaron conquistando, y se metieron los de Adrián Hernández en la segunda eliminatoria de la competición oficial tras ganar al Racing de Santander, cayendo eliminados por el Leganés.

Jugar la Copa del Rey, además de tener el premio de hacer caja con las taquillas si te toca algún rival interesante, también tenía este año un atractivo más. El programa Impulso 23 lanzado por la Federación aumentaba las ayudas a los clubes participantes. La convocatoria, dada a conocer al inicio de temporada, establecía premios por valor de 4,9 millones de euros que serían repartidos entre los clubes de la división de bronce que participaran en el torneo.

Esta misma semana, la Federación daba a conocer el reparto de la ayuda. En una resolución publicada en su página web, la Española hace pública una lista en la que están todos los clubes murcianos del Grupo IV.

No falta el Real Murcia. Según esos datos, a los granas les corresponden 127.410 euros por participar en la Copa del Rey -una cantidad inferior a la de otros equipos porque los de Adrián Hernández llegaron a través de la Copa Federación-. A ese dinero habría que sumar otra partida de 60.000 euros por jugar en Segunda B. En total 187.410 euros con los que ya habían hecho planes en Nueva Condomina. Al estar embargados este tipo de ingresos por Hacienda, los responsables granas daban por seguro que irían a parar a las arcas de las administraciones públicas, reduciendo la mastodóntica deuda que tienen los murcianos.

Sin embargo, ese dinero no llegará por ahora a Nueva Condomina y hay pocas posibilidades de que sirva para reducir deuda del club grana. Y es que la Federación Española ha incluido a la entidad en la lista de equipos a los que le falta documentación para poder recibir el dinero. Y el papelito que pide la Española no es otro que el Certificado de estar al día con la Agencia Tributaria, un documento que el Real Murcia ni tiene ahora mismo ni tiene esperanza de recibir en un periodo corto de tiempo. Si en diez días no se presenta, avisa en su resolución la Federación, se declarará nula la ayuda.

El cambio de reglas por parte de la RFEF en esta campaña ha pillado por sorpresa al Real Murcia, que no esperaba que sus problemas con Hacienda hicieran directamente que se anulara su ayuda. A la espera de que se recurra desde Nueva Condomina para ver si finalmente pueden percibir ese dinero, que iría a pagar a las administraciones públicas, lo único seguro es que los granas lo tienen bastante complicado, y es que los requisitos establecidos por la Federación son claros.

Entre esas condiciones hay varias que ponen a la entidad murcianista entre la espada y la pared. Además de estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria; la RFEF también pide no tener embargos ni tener bloqueados los derechos federativos. Y, ahora mismo, el Real Murcia tiene embargos pendientes y en el mes de enero no fue capaz de pagar el dinero que adeuda a varios futbolistas de otras temporadas, lo que le impidió fichar en el mercado invernal.