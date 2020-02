James: "La defensa me ha dado éxito y yo se lo he dado a mis equipos"

Delroy James, nuevo jugador del UCAM Murcia Club Baloncesto, aseguró en su presentación que el entrenador, Sito Alonso, le ha pedido «que dé energía al equipo» y puso énfasis en la tarea defensiva: «Desde ahí se puede construir mucho y llegar a las victorias y la defensa es lo que me ha dado éxito a mí y con eso le he dado éxito a mis equipos».

El nuevo integrante de la plantilla universitaria, que tiene las nacionalidades estadounidense y guayanesa, recala en el UCAM CB procedente del Seúl Samsung Thunder de la liga coreana, donde ha promediado 7,5 puntos y 4,2 rebotes por encuentro, y se definió como un jugador «versátil y que puede hacer lo que me diga el entrenador».

No obstante, remarcó que estará «más centrado en la parte defensiva, que es lo más importante, pues desde ahí se puede construir mucho y llegar a las victorias y es lo que me ha dado éxito a mí y con eso le he dado éxito a mis equipos».

«Soy muy positivo y siempre trato de transmitir eso al grupo», comentó James también para añadir que Sito Alonso le ha pedido «que dé energía al equipo».

El ala pívot, nacido en Berbice el 4 de mayo de 1987 y de 2,03 metros de estatura, cuenta con amplia experiencia en Europa y ha militado en equipos como el Brindisi, el Reggiana y el Regio Emilia italianos, el Enisey Karsnoyarsk ruso, el Balikesir turco y el AEK de Atenas, conjunto con el que ganó la Liga de Campeones FIBA en 2018 tras eliminar precisamente al UCAM CB en semifinales.

En el cuadro heleno compartió vestuario con dos jugadores del cuadro murciano como Giannoulis Larentzakis y Dusan Sakota. También coincidió en un pasado con el jamaicano Kyle Hunt.

«Hemos recordado lo pasado y hemos hablado de lo bueno que nos espera juntos», manifestó aludiendo al hecho de coincidir con esos tres compañeros. De la Liga Endesa destracó que «es la competición más dura de Europa y de las más complicadas».

«Es para mí un reto estar en la Liga Endesa, aunque he jugado en otras competiciones que también son duras. Aquí se juega de forma muy estructura y rápida, me atrae competir en España y estoy feliz por tener esta oportunidad», siguió diciendo.

El conjunto murciano, decimoquinto con un bagaje de seis victorias y 14 derrotas, pelea por la permanencia en la máxima categoría y «ha perdido algunos partidos por mala suerte en los últimos instantes y por pequeños detalles», como se encargó de recordar un recién llegado como James.

«Yo disfruto jugando esos momentos complicados y también desde la defensa para cerrar los partidos. Es muy cruel jugar en el último instante y hay que hacer un esfuerzo en esos casos», indicó.

James, como también el base serbio Nikola Radicevic y el ala pívot letón Rinalds Malmanis, se integran en el UCAM CB en un periodo en el que no hay competición para el cuadro grana por el parón de selecciones y la disputa de la Copa del Rey.