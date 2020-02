La reivindicación como necesidad

El UCAM Murcia no está cuajando una buena temporada. La campaña de los de Sito Alonso no está cumpliendo con las expectativas del principio del curso y solamente han sumado seis victorias de los veinte encuentros disputados hasta el momento.

Es por eso que Alejandro Gómez, director general del club, ha tenido que hacer remodelaciones en la estructura de la plantilla. Son muchos los jugadores que no están dando la talla y es probable que más de uno siga el mismo camino que Manu Lecomte y salga antes de lo esperado. Han sonado los nombres de Dusan Sakota, Kevin Tumba y Dino Radoncic para abandonar el equipo próximamente debido al parte de altas y bajas que el UCAM tuvo que dar para el partido aplazado contra Iberostar Tenerife.

Para Alejandro Gómez, las bajas que se anunciaron para el partido contra el Tenerife no quieren decir nada. «Independientemente de las altas o bajas que se hayan dado contra Tenerife, no significa que estén en la rampa de salida. Tanto Dino Radoncic, como Sakota a Tumba, tienen contrato en vigor. Sigue todo abierto para entradas o salidas». El director general deja todo abierto y cree que tienen que tener respeto por los jugadores, que al final son profesionales. Sobre todo en el caso de Tumba, que es un jugador que lleva varios años y como adelantó este diario, tiene los días contados en el club universitario.

«Tenemos operaciones pendientes. El mercado siempre está abierto para nosotros y estamos muy contentos con las incorporaciones. Tenemos que ser inteligentes y mirar atrás, porque hay jugadores que en circunstancias similares nos han dado un rendimiento muy alto», declaraba justificando el fichaje de los nuevos jugadores.

Los universitarios aprovecharon para presentar a dos de sus nuevas incorporaciones, Rinalds Malmanis y Nikola Radicevic. Dos jugadores que no han contado con muchos minutos para sus entrenadores y se encuentran en una situación similar. Dos jugadores que no están en buena dinámica para un equipo que tampoco lo está. Aún así, el cambio de aires les puede beneficiar y poder ayudar al equipo a conseguir la salvación cuanto antes y que el último tramo de la temporada se pase de la manera más amena posible.

Nikola Radicevic, en su presentación como jugador oficial, cree que «puede traer una energía, una ambición nueva para demostrar que puedo jugar en esta Liga. Quiero ser un ayudante del entrenador en la pista y puedo ayudar al equipo en ese sentido». Fotis Katsikaris no contaba con el base desde principio de temporada pero él decidió quedarse para «convencerle de que podía tener minutos. Finalmente no fue así y vine a Murcia gracias a una llamada de Sito Alonso. Me ha pedido que sea yo en la pista y estoy seguro de que me va a hacer mejor jugador», declaró el letón acerca del rol que le ha pedido que adopte su entrenador.

En cuanto a Malmanis, la situación es parecida a la de su nuevo compañero. No contaba con la confianza de su técnico desde principio de temporada y decidió salir en busca de minutos. «Soy un trabajador y con eso creo que puedo dar mucho al equipo. Puedo dar mi energía y aportar en defensa. El parón nos vendrá bien para conocer a la plantilla y adaptarnos a los sistemas del entrenador».

Respecto a las dudas que ha levantado su fichaje en un sector de la afición, se ha mostrado respetuoso y ha declarado que «entiendo las dudas porque no he tenido minutos y no he podido enseñar lo que puedo hacer. Yo voy a dar el 100 % y seguro que voy a ayudar al equipo. El trabajo siempre da sus frutos».

Alejandro Gómez y el UCAM Murcia se la juegan con dos jugadores faltos de ritmo y de confianza. Son varios los casos en los últimos años en los que jugadores 'sin cartel' han sorprendido a propios y extraños con un gran rendimiento. El tiempo dictará sentencia.