Vinicius Tanque: "Vengo al Cartagena con las expectativas altas"

Nos aproximábamos ya al ecuador del mes de febrero. Más de diez días habían transcurrido desde que el mercado de invierno puso su punto y final el 31 de enero a las 23.59 horas. Más de diez días en las que ya ha dado tiempo a ver a uno de los dos hombres que llegaron ese último día que estaba abierta la ventana de invierno. Berto Cayarga ha tenido tiempo de debutar con la camiseta albinegra en incluso ser titular. Todo ello, antes de que el otro de los dos fichajes que se cerraron el último día ni siquiera hubiera sido presentado.

Sin embargo, esta misma tarde se ha puesto fin a esa circunstancia. Y es que en la zona habilitada n el estadio Municipal Cartagonova para el FCC Business ha tenido lugar la presentación oficial de Vinicius Tanque. El brasileño, que aterrizaba esta misma en España, llegaba al feudo albinegro para conocer las instalaciones de la que será su casa hasta final de temporada. Vinicius llega cedido al Cartagena para reforzar la delantera del equipo y acompañar en la zona ofensiva a Caballero, Jovanovic y el hombre que en los últimos encuentros está ocupando la posición de 'nueve', Elady Zorrilla.

En una presentación a la que han acudido decenas de aficionados para dar la bienvenida a la última incorporación del Cartagena, el presidente de la entidad, Paco Belmonte, ha acompañado al jugador y a su representante. El dirigente albinegro ha aprovechado para agradecer tanto al representante como a su club de origen, el Botafogo, las facilidades y la rapidez con la que se han gestionado los trámites del fichaje. Del mismo modo, ha alabado las características de Vinicius Tanque, asegurando que es un delantero que cumple con las características que Borja y el resto de la comisión deportiva: "Es un futbolista que se adapta a lo que estábamos buscando. En menos de siete días hemos podido cerrar todos los trámites de un fichaje extracomunitario en Segunda División B, que os puedo asegurar que no es nada fácil. Pero creemos que puede aportar mucho al equipo en los meses que va a estar y que nos puede acercar a los objetivos".

Además, Belmonte ha hablado de las sensaciones que deja en la comisión y en el club la llegada del brasileño: "Tenemos todos una opinión muy positiva con respecto a su fichaje. Tenemos depositada mucha ilusión en él, algo de lo que estamos faltos últimamente. Creemos que nos va a aportar mucho en lo futbolístico y en los anímico dentro de la plantilla", asegura el presidente albinegro.

Por su parte, el jugador, que ha atendido tras la rueda de prensa a todos los aficionados que se han acercado a recibirlo, ha declarado que llega con las expectativas altas de cara a este tramo de temporada: "Es un cambio importante. Vengo de Brasil y me tengo que adaptar. Pero sabiendo lo que sé del club, creo que tenemos posibilidades de terminar la temporada de la mejor temporada posible. Vengo con las expectativas altas", afirma Vinicius Tanque.

Su llegada al Cartagena supone un gran cambio en su carrera, pero es un cambio de rumbo que adopta con la intención de que le sirva de lanzadera tanto en el fútbol europeo como en la liga de la que proviene: "La verdad es que es un paso importante para mi carrera, o al menos esa es la intención con la que vengo. Creo que el Cartagena me puede aportar mucho y espero poder devolverle todo lo que me dé", afirma.

El jugador comenzará a trabajar con el grupo a partir de mañana, y estará disponible para Borja Jiménez cuando este estime oportuno hacer que salte al campo.