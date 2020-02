El UCAM pone fin a su travesía por el desierto

Hasta el domingo no había logrado el UCAM Murcia encadenar en esta temporada dos victorias consecutivas. Tal es el atragantamiento de los universitarios en la competición liguera, que Asier Santana es el cuarto entrenador que se sienta en el banquillo. Además, el proyecto ha pasado de tener como objetivo el play off a intentar no complicarse excesivamente la vida. Pero el no encadenar dos triunfos seguidos no es solo cosa de este curso.

Los problemas comenzaron ya la pasada campaña. De hecho, el UCAM ha estado un año sin conseguir ese reto. La última vez que se sumaron seis puntos en dos jornadas fue en febrero de 2019. El equipo entonces entrenado por Pedro Munitis se impuso primero en el campo del Jumilla (1-3) y después ganó al Almería B (2-0). Es más, con el cántabro incluso se alargó la racha a una tercera semana -0-3 al Atlético Malagueño-.

Ese será ahora el reto de Asier Santana. El técnico vasco que ha llegado y besado el santo, logrando los dos triunfos seguidos que no pudieron conseguir Juan Merino -pasada campaña-, Rubén Albés, Miguel Rivera y Sergio Aracil, deberá ahora confirmar que ha cambiado la cara al UCAM Murcia sumando los tres puntos el próximo domingo en La Condomina frente al Villarrubia.

Los manchegos han empezado con bien pie el 2020. Aunque han empatado sus últimos dos encuentros -Villarrobledo y Talavera-, no pierden desde el 14 de diciembre. Después de caer en el campo del Badajoz han sumado cuatro empates y tres victorias. Ocupan el puesto 14 con 28 puntos, teniendo un colchón de tres puntos sobre el play out y cinco con la zona de descenso.

Al Villarrubia mira ya Santana, que ha logrado ganar los dos partidos que ha dirigido al UCAM Murcia. Hace quince días en La Condomina derrotaron al Recreativo de Huelva con un gol de Javi Moreno en el minuto 90 y este domingo se impusieron en el campo del Granada B con otro tiempo en el último instante. Aketxe lograba el 0-1 en el 92.

Es la primera vez en la campaña que se consiguen dos triunfos consecutivos. Hasta la llegada de Santana, el UCAM solo contaba en su casillero con seis victorias. Los universitarios tienen ahora 32 puntos, nueve menos que el Córdoba, que cierra las plazas del play off, y siete sobre el play out, puesto que ocupa el Talavera.

El Villarrubia será el rival del domingo. Una semana después visitarán Nueva Condomina para disputar el derbi capitalino frente al Real Murcia.