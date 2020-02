Radicevic: "Quiero ser el ayudante del entrenador en la pista"

Nikola Radicevic, base serbio de 25 años; y Rinalds Malmanis, ala pívot letón de 23, han coincidido al ser presentados como nuevos jugadores del UCAM Murcia que llegan "con energía, ambición y ganas de tener minutos" tras haber estado en el ostracismo en el Gran Canaria y el Betis, respectivamente.

Radicevic, cedido por el Herbalife insular, ha recordado que lleva "muchos años en esta liga" de baloncesto -se formó en la cantera del Sevilla- y que viene a aportar "energía y ambición".

"Tras hablar con Sito Alonso quise venir y mi objetivo es ser el ayudante del entrenador en la pista y en ese sentido puedo ayudar mucho al equipo", ha comentado aludiendo al técnico grana.

El balcánico pretende tener lo que se le negó en Las Palmas, donde ha promediado en sus 15 partidos de este curso 4,5 puntos, 1,3 rebotes, 1,9 asistencias y 3,3 de valoración en 14 minutos.

"Desde la pretemporada, el entrenador -el griego Fotis Katsikaris, extécnico del UCAM- me dejó claro que no contaba conmigo y mi objetivo personal es jugar", ha comentado.

Del UCAM, al que hasta ahora ha visto desde fuera, ha destacado que "pelea en todos los partidos y esta temporada ha jugado bien y por mala suerte ha perdido varios partidos".

Ha recalcado que "queda mucha temporada" y que está "seguro" de que van "a sacar adelante el objetivo y lo más importante es tener ambición y motivación para ello".

Por su parte, Malmanis, quien se integra en la plantilla universitaria tras rescindir contrato en el Betis, se ha definido como "un trabajador que puede ayudar al equipo dando energía y con la defensa".

Sus condiciones no las ha podido explotar en Sevilla, pues ha disputado sólo ocho partidos, con una media de 2 puntos, 0,9 rebotes, 0,4 asistencias y 1,9 de valoración en 9 minutos.

"Ya me dijeron hace meses que no contaban mucho conmigo y ahora estoy agradecido por esta oportunidad que se me brinda en Murcia y queriendo dar el 100 % para ayudar al equipo sabiendo que el trabajo siempre da sus frutos", ha explicado.

Ha admitido que ve lógico que pueda haber cierto recelo en torno a él: "Entiendo las dudas, porque no he tenido minutos para demostrar lo que puedo hacer".

Ha valorado que el parón en la liga por la disputa de partidos internacionales y también de la Copa del Rey, "vendrá bien" a los que han llegado "para conocer mejor a los compañeros y los sistemas y así entrar mejor en el equipo".