Tropiezo y sin liderato

El equipo sigue sin ganar fuera de casa en la segunda vuelta.

Hace solo una semana el Cartagena recuperaba un liderato que había perdido siete días atrás. El primer puesto del grupo anda estas últimas jornadas buscando un equipo que coja las riendas de la clasificación. En pocos días los de Borja Jiménez han pasado por las tres primeras posiciones de la tabla. Y es que después de ponerse al frente de ella tras vencer al Atlético Sanluqueño, ayer volvió a perder el trono del grupo IV.

El Cartagena no fue capaz de pasar del empate ante el Cádiz B en la ciudad deportiva del conjunto andaluz. Los de Borja Jiménez empataron a uno en un encuentro que dominaron pero en el que no lograron doblegar al conjunto entrenado por Juanma Pavón a pesar de jugar con uno más desde el minuto 80 por la expulsión de Lautaro. William igualó a pase de Forniés nada más comenzar la segunda parte el tanto inicial de Sergi Fernández tras un fallo de Andújar en la salida de balón.

Salió Borja Jiménez con un once que cada vez va asemejándose más jornada tras jornada. El abulense no dejó lugar a sorpresas y puso sobre el campo un once inicial formado por los futbolistas que se encuentran en mejor estado de forma. En el centro del campo, José Ángel Jurado y Carrasquilla fueron los encargados de llevar la manija del juego, acompañados de un Lucas de Vega, que actuó moviéndose entre líneas. Las bandas fueron para William, que sigue dando motivos para ocupar la banda derecha desde el inicio, y para Berto Cayarga, que después de disputar algunos minutos en la segunda parte de la última jornada ante el Atlético Sanluqueño fue titular por primera vez con la elástica albinegra. En punta, como ya había dejado entrever Borja Jiménez en la rueda de prensa previa al partido, estuvo Elady Zorrilla, posición de la que parece que va a tardar tiempo en moverse.

El partido comenzó con el Cartagena tratando de llevar la iniciativa y con el conjunto local bien replegado en defensa para dejar los menos espacios posibles. Y cumplieron su cometido, porque fueron pocas las ocasiones en las que los atacantes albinegros lograron meterse de forma clara en el área del filial cadista. Solo una acción por banda izquierda que acabó con un centro lateral al que no pudo llegar Elady. El conjunto amarillo fue poco a poco tratando de buscarle las cosquillas a la zaga del Cartagena a través de algunas contras rápidas, aunque sin excesivo peligro.



Un inicio con mal pie

Precisamente, uno de los componentes de la defensa albinegra iba a tener que abandonar el terreno de juego cuando apenas habían pasado once minutos de juego. Carlos David quedaba tendido en el campo y miraba al banquillo pidiendo el cambio por un problema muscular y era sustituido por Sergio Ayala.

Sería esta la primera de las dos malas noticias que recibiría el conjunto de Borja Jiménez. Y es que pocos minutos después de la lesión del capitán el Cádiz iba a conseguir abrir el marcador. Un error en la salida de balón de David Andújar iba a permitir a Sergi Fernández hacer el primer gol del partido. La presión del atacante del filial cadista sobre el central del Cartagena iba a dar sus frutos y le iba a dar el premio al conjunto entrenado por Juanma Pavón.

Un golpe que ponía por detrás a los de Borja Jiménez, que no iban a tardar en reaccionar. Una buena jugada por la derecha entre William y Johannesson iba a terminar con el centro de este último desde la derecha, pero no iba a encontrar rematador. Al margen de alguna jugada de peligro esporádica, el plan del Cádiz B seguía su curso, ya que el Cartagena seguía encontrando dificultades para crear acciones de peligro. No obstante, la sensación de control del juego era totalmente de los visitantes.

Tras el paso por vestuarios, ese dominio iba a tener recompensa. En la primera jugada del segundo tiempo el Cartagena iba a lograr el empate. Un centro de Forniés desde la izquierda era rematado por William de Camargo en el segundo palo. El brasileño se anticipaba al lateral del Cádiz y ponía el empate en el marcador. Un empuje que el Cartagena iba a tratar de aprovechar para ir en busca del segundo tanto, no sin sufrir algún ataque por parte del conjunto andaluz. Marc Martínez se iba a tener que emplear a fondo en una falta lanzada desde la frontal para repeler el balón a córner.



Contra diez tampoco pudo

Sin embargo, iba a ser el Cartagena el que iba a disponer de las mejores ocasiones para romper el empate. Especialmente, a raíz de la expulsión de uno de los centrales del Cádiz. Una disputa de balón por alto le iba a costar la cartulina roja a Lautaro. A partir de ahí, iban a llegar las mejores oportunidades de los albinegros.

Y no fueron pocas las llegadas de las que dispuso el conjunto de Borja en el último tramo de partido. Las más claras llegaron a través de varios disparos desde fuera del área que fueron bien resueltas por el guardameta local. Cristian Arco desbarató las oportunidades de los de Borja Jiménez y logró mantener el empate. Tanto Diegui Johannesson como Jurado pusieron a prueba al guardameta local con sendos disparos potentes. También lo hizo, en dos ocasiones, Carrasquilla. Una de ellas tras una gran acción personal con la que logró plantarse en la frontal del área casi sin oporisión. Solo el arquero pudo frenar el disparo del panameño. Cerca estuvo de romper el empate Caballero, que cazó un centro desde la izquierda y su remate fue a parar a las manos de Arco, que evita que el Cartagena pueda mantener el liderato.