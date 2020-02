La moneda vuelve a salir cara

Isaac Aketxe sale desde el banquillo para hacer el gol del triunfo y romper su sequía de seis partidos sin marcar.

Otra vez la suerte vuelve a sonreír al UCAM Murcia. Otra vez se hacen con una victoria valiosísima en el tiempo de descuento. Dicen que quien juega con fuego se termina quemando pero, desde luego, no es el caso de este equipo, que le ponen los finales apretados y saca resultados cuando lo habitual es firmar el resultado que figura. El segundo partido de la era Asier Santana se dio con victoria, de la misma manera que la primera, en el tiempo de prolongación. Ya van cinco partidos en los que los universitarios salvan el resultado en los instantes finales. Cinco partidos que valen 11 de los 32 puntos que tiene la escuadra azuldorada en el casillero. O lo que es lo mismo, el 34 % de los puntos los consiguen en el añadido. Casi nada.

No fue un buen encuentro para el UCAM Murcia, que no se sintió cómodo durante todo el partido. Salió con una falta de intensidad que no se justificaba con la importancia que tenía el choque, tanto por la moral que podría inyectar la victoria como para alejarse de los puestos de descenso. Además de sumar un dos de dos en la nueva 'era'. La realidad fue que salieron dormidos. Quizá por el horario, a las 11.30 de la mañana. Un horario que no es muy habitual en el mundo del fútbol. O quizá por los cambios que introdujo Asier Santana en el once. Hubo dos sorpresas en la alineación inicial. El vasco dejó en el banquillo a dos jugadores que habían sido fijos durante toda la temporada con los tres entrenadores que han dirigido al UCAM Murcia durante la temporada. Tanto Hugo Álvarez como Isaac Aketxe se quedaron en el banquillo en detrimento de Albizua y Dani Segovia. El central finalmente se quedó sin disputar ni un minuto y Aketxe salió en el 67 y actuó perfectamente en el papel de revulsivo. Sorprendió también la ausencia de Johan. El lateral estaba firmando buenas actuaciones y cada jornada se encontraba más fino.

La primera parte transcurrió con muy poco ritmo. El Granada se refugió atrás y le dejó la pelota al UCAM Murcia, que a pesar de tener la posesión durante casi todo el primer tiempo, no pudo crear apenas peligro sobre la portería del exalbinegro Joao Costa. Ni Rafa de Vicente ni Vicente Romero consiguieron conectar con Dani Segovia y apenas tuvo protagonismo en su primer partido de titular. Un disparo a la madera, previamente anulado por fuera de juego, fue su aportación al encuentro.

Volvió Mustafá a ser el mejor del partido. Todo el peligro que creó el UCAM nació de sus botas y tuvo la ocasión más clara de la primera parte. Estrelló un balón en el palo después de que se envenenara que casi acaba en gol. Al contrario que en su primer partido, Mustafá inició el partido en la izquierda, a pierna cambiada y no paró de encara a su rival. Y de superarlo. Una pena que uno de sus numerosos centros no encontraran rematador.



Más ritmo en la reanudación

La segunda mitad pareció despertar a los dos conjuntos, que ofrecieron un espectáculo soso para todos los espectadores. Subió la presión el filial nazarí y animó un poco el partido. A pesar de esa presión, tanto Galas como Albizua se mostraron muy seguros y no cometieron muchos errores. Los pocos que tuvieron, los solventaron de manera correcta. Va a tener trabajo Hugo Álvarez para volver a la titularidad si la pareja de centrales rinde como ante el Granada.

Se contagiaron los universitarios de ese ritmo de partido y se pusieron las pilas. Se deshicieron de esa presión y el centro del campo comenzó a funcionar. El UCAM Murcia empezó a tocar en campo rival y este equipo con balón es capaz de hacer daño. Un disparo de Aketxe, recién entrado al partido, era el preludio de lo que venía después. El delantero vasco perdió la titularidad en el segundo partido de Asier Santana, aunque en realidad es la primera semana de trabajo que completa el nuevo técnico. Parece que le quería dar un toque de atención al delantero para que se pusiera las pilas. Y así fue. Desde que salió estuvo muy activo y desahogó el partido. Un buen delantero centro se caracteriza por su efectividad y por su saber estar. Muchos lo llaman suerte. Raúl González, uno de los mejores delanteros de la historia española, no era el más rápido ni el más fuerte, pero siempre sabía donde estar. Salvando las distancias, a Aketxe le pasa lo mismo. Siempre le llega el balón a donde él está. Esta vez aprovechó el espacio que generó Carlos Portero con una gran cabalgada por la derecha, atrajo a todos los rivales y con un buen pase dejó solo a Isaac Aketxe para que definiera solo delante de Joao Costa. Un gol que vale una victoria. Un gol que deja un colchón de siete puntos con la posición de play out y nueve del descenso directo.

Se está acostumbrando el UCAM Murcia a ganar en el último minuto. Una sensación de satisfacción que a veces no puede obviar la realidad. Los universitarios no hicieron un buen partido en Granada, sin embargo consiguieron los tres puntos. Pero que la victoria no tape la realidad. Asier Santana va por el camino correcto pero aún le queda mucho trabajo por hacer en el equipo. Debe conseguir que, un equipo que ya jugaba bien antes de su llegada, sea capaz de crear más peligro e involucrar todas sus piezas ofensivas para acabar la temporada de la mejor manera posible. Con la tranquilidad de no tener el descenso en el cogote, los universitarios trabajarán para conseguir la tercera consecutiva. Para que la moneda siga saliendo cara por méritos propios.