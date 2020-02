El Cartagena se suma a la lucha contra la LGTBIfobia

Cuando en el mes de septiembre del pasado año el FCC Business abrió sus puertas, comenzó a hablarse de proyectos que tendrían que ver con todas las empresas que, de forma paulatina, se fueran sumando a esta iniciativa impulsada desde el Fútbol Club Cartagena. Pero también se hablaba de acciones encaminadas a colaborar y ayudar a los diferentes colectivos que, tanto en la comarca como en la región, pudieran verse desfavorecidos o necesitados de algún tipo de ayuda o colaboración. Pues bien, hoy hemos vuelto a ver un ejemplo más de los múltiples en los que FCC Business ha ido trabajando a lo largo de estos meses.

En este caso, es el colectivo GALACTYCO (Asociación de GAys, Lesbianas, trans y bisexuales Activistas de Cartagena y Comarca) el que ha entrado en juego. La colaboración entre ambas entidades ha quedado patente en el cartel que el FC Cartagena ha hecho público para el encuentro frente a la Balompédica Linense del próximo domingo en el Cartagonova. En dicho encuentro, los jugadores albinegros utilizarán los cordones de sus botas con los colores del arcoíris, llevando así la representación en el terreno de juego de la bandera del colectivo LGTBi.

En la zona habilitada para el FCC Business en el estadio Municipal Cartagonova ha tenido lugar la presentación de la campaña 'Liga Arcoíris', con la que se pretende acabar con la LGTBIfobia en el mundo del fútbol. Para presentarla han estado José María García, presidente del colectivo GALACTYCO, y Paco Belmonte, presidente del Fútbol Club Cartagena. El último de estos aseguraba para abrir la presentación que se trata de "una iniciativa muy bonita" en la que el club albinegro está "encantado de contribuir". Del mismo modo, anunciaba el cartel del partido y el gesto con el que los jugadores mostrarán su apoyo al colectivo: "Todos luchamos por esto y tenemos que tratar de darle visibilidad", asegura Belmonte.

El presidente del colectivo GALACTYCO, por su parte, agradecía a la entidad albinegra la iniciativa, el cartel del partido y la visibilidad y facilidades que ha puesto el Cartagena para colaborar. "Queremos fomentar un deporte en el que no existan los armarios y los tabúes con respecto a nuestro colectivo. Que todos los obstáculos que existen a día de hoy para muchas personas caigan de una vez por todas. Para la comunidad LGTBI es un paso emocionante", afirma José María García. También ha querido agradecer la iniciativa que tendrá lugar el próximo domingo sobre el terreno de juego del Cartagonova: "Gracias a esto los colores de la diversidad, el respeto y la igualdad estarán en el escaparate. Queremos que esos colores sean de todos".

El motivo de realizar la campaña en estas fechas es la proximidad con el 19 de febrero, día mundial contra la homofobia en el fútbol. Este día es en el que nació Justin Fashanu, primer jugador conocido que declaró su homosexualidad de forma abierta. Tras ese anuncio, sus compañeros de equipo e incluso algunos familiares renegaron de él. Posteriormente fue acusado de una agresión sexual de la que la policía se retiró ante la falta de pruebas. A pesar de ello, Justin decidió poner fin a su vida con una frase que quedó para la historia: "Ya he sido considerado culpable".

El presidente del Cartagena tampoco ha querido pasar por alto la situación: "Que en el siglo XXI tengamos que estar hablando de este tipo de cosas me parece una barbaridad. Es una pena que se tenga que dar difusión a esto porque las circunstancias son las que son. Por nuestra parte, tenemos que tratar de impulsar y darle visibilidad a este colectivo para conseguir alcanzar su total normalización dentro del fútbol y del deporte en general", afirma.