El Cartagena B y el Mazarrón empatan un choque sin goles pero con emoción

Partido muy entretenido el disputado entre el Cartagena B y el Mazarrón ayer mañana en el López Belmonte, pese a que el marcador no se moviese. Las ocasiones más claras durante la primera parte fueron para los cartageneristas, quienes en el minuto 38 disfrutaron de una doble ocasión con sendos tiros de Uri y Ripoll que no entraron gracias a las intervenciones del meta visitante Iván. Ya en la segunda parte, Uri estuvo de nuevo a punto de marcar pero su cabezazo se estrelló en la madera, dando los mazarroneros la réplica diez minutos después con otro balón al palo de Josema. La expulsión por roja directa de Raúl en el 72 refrenó el impulso local, pero aunque los de Mazarrón trataron de atacar no pudieron sacar ventaja de la superioridad y el partido acabó con el marcador con el que empezó.