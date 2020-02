El UCAM Murcia dicta sentencia

El UCAM Murcia CB quería jugar al despite con sus descartes, pero la reglamentación de la Liga ACB se lo ha impedido. Dos días después de dejar en el aire Alejandro Gómez, director general, los jugadores que saldrían de la plantilla por la llegada de refuerzos, los planes de la entidad, que ya había avanzado este diario, quedaron al descubierto ayer cuando tuvo que informar de las altas y bajas para el partido ante el Iberostar Tenerife. Aunque el mismo no se disputará hasta el 19 de marzo por los compromisos internacionales del conjunto insular, el artículo 35 del reglamento de la ACB jugó en contra de los intereses de los murcianistas, ya que tuvieron que informar de los movimientos para poder utilizar a los nuevos fichajes en esa jornada. Por ello dio de alta en la Liga Endesa a Nikola Radicevic, Rinalds Malmanis y Marques Townes, aunque no pudo hacer lo mismo con el ala pívot Delroy James al no estar aún disponible su documentación; y tuvo que conceder, por tanto, tres bajas, que fueron Dino Radoncic, Dusan Sakota y Manu Lecomte. Este último es el único que ha salido de la plantilla, en calidad de cedido al Herbalife Gran Canaria, mientras que con los dos primeros tiene que llegar a un acuerdo para rescindir sus contratos.

La salida del griego y el montenegrino no va a ser fácil. De hecho, este movimiento que se vio obligado ayer a hacer el club seguro que provocará más problemas, puesto que ahora sus representantes tienen sobre la mesa la clara carta de intenciones. El club quería jugar con los tiempos e intentar buscarle un destino a ambos para abaratar sus rescisiones antes de dejarlos sin ficha en la ACB, pero el reglamento de la competición ha jugado en su contra. Además, debido a que el club ha consumido un buen número de los 24 cambios que puede realizar durante la temporada, queda claro que ni Radoncic ni Sakota volverán a jugar un encuentro con la camiseta universitaria.

El UCAM, que tiene en estos momentos a quince jugadores en plantilla, necesita aligerar nómina. Como adelantó ayer este diario, otro de los componentes del plantel que tiene abierta la puerta de salida es Kevin Tumba. El pívot belga, que en los tres años que ha estado en Murcia ha demostrado un gran compromiso, está viviendo un momento difícil, ya que no esperaba esta decisión de la entidad. El 'cinco' destaca en defensa, una faceta del juego donde el equipo de Sito Alonso se está mostrando muy irregular durante todo el curso.