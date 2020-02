La numero 10 del mundo se 'borra' del duelo decisivo

La número uno japonesa no estuvo en el enfrentamiento ante su homóloga en el equipo español. La ex número uno del mondo y actualmente en el puesto 10 del ránking mundial decidió no disputar el partido tras su derrota en el primer punto de la eliminatoria ante Sara Sorribes. En la que fue la gran sorpresa de la eliminatoria, la castellonense se impuso de forma contundente a la nipona, que acabó desesperada y rompiendo a llorar.